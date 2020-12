Tussenvoorziening statushouders Eelde blijft langer open

De tussenvoorziening voor tijdelijke huisvesting van statushouders in Eelde blijft langer open. Het COA had eerder dit jaar om de verlenging gevraagd. Het gaat om een periode van een half tot maximaal twee jaar.

De gemeente Tynaarlo heeft de omwonenden in mei om hun mening over een eventuele verlenging gevraagd en de reacties waren volgens de gemeente positief. "Voor ons als college is er daarom geen reden om niet te willen verlengen", zegt wethouder Pepijn Vemer van Tynaarlo. "De opvang is de afgelopen vier jaar rustig en goed verlopen. Er zijn geen noemenswaardige incidenten geweest."

De opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 gevestigd in de voormalige vliegschool Dutch Flight Academy. Er is plaats voor ongeveer honderd statushouders. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een reguliere woning.

De statushouders krijgen begeleiding om goed te kunnen integreren in de samenleving. Dat gebeurde tot nu toe door Stichting Inlia, binnenkort neemt het COA dat over. Ook vrijwilligers en lokale organisaties werken aan de begeleiding mee.

