Minder operaties bij WZA door toenemend aantal coronapatiënten

Operaties die met spoed gedaan moeten worden, en dus niet uitgesteld kunnen worden, gaan gewoon door. Dat geldt ook voor operaties bij kankerpatiënten en kinderen.

Vervelend

Het besluit geldt in ieder geval voor de komende twee weken. "We realiseren ons dat het heel vervelend is als een patiënt die al lang wacht op een operatie, nu te horen krijgt dat de operatie eerst niet doorgaat. Per patiënt bekijken we zorgvuldig of een operatie kan worden uitgesteld", zegt woordvoerder Janine Hoekstein.

Alle patiënten die de komende twee weken een afspraak hebben voor een operatie, worden gebeld. Ook mensen van wie de operatie wel gewoon doorgaat, krijgen dus een telefoontje.

Treant

Bij Treant is er ten opzichte van de voorgaande weken niks veranderd. De zorggroep had al vier operatiekamers in het Refeja Stadskanaal gesloten. Ook zijn twee van de vier operatiekamers in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen sinds half oktober dicht.

Treant biedt in totaal twintig ziekenhuisbedden aan voor coronapatiënten op locatie Scheper in Emmen. Veertien van die bedden staan op de verpleegafdeling, de andere zes op de intensive care. In woonzorgcentrum De Horst in Emmen heeft Treant 30 bedden ingericht voor mensen met het coronavirus.

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel hoeft geen zorg uit te stellen. In dit ziekenhuis worden geen coronapatiënten opgenomen.

