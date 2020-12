Waterschap pakt natte polder Nijeveen aan met nieuw gemaal

Het gebied tussen Meppel en Steenwijk is van oudsher een lastig stuk grond, legt melkveehouder Jacob Bakker uit. "Drenthe is een omgekeerd soepbord wat betreft landschap. Wij zitten met dit gebied aan de rand van dat bord. Het is vlak, ligt laag en daardoor ook veel natter."

Oogst verloren

Met alle gevolgen van dien voor de oogst. Want in de toekomst kunnen we steeds meer weerextremen verwachten, dus is het goed daarop voorbereid te zijn, vindt Bakker. "Als bijvoorbeeld aardappelen langer dan een dag onder water staan is de oogst verloren."

Waterschap Drents Overijsselse Delta trekt 10 miljoen euro uit om de waterhuishouding in het gebied beter te regelen. Ongeveer de helft daarvan gaat naar een nieuw gemaal, dat het oude moet ontlasten. Daarnaast maakt het waterschap geld vrij voor het verbreden van sloten en andere watergangen.

"In eerste instantie doen we dat voor de boeren in dit gebied", legt projectmanager Hannah de Weerd uit. "Maar we doen het ook met oog op de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. We willen het hele gebied meteen goed aanpakken om het watersysteem toekomstbestendig te maken", vertelt ze.

Het nieuwe gemaal komt aan de N375 richting Zwartsluis. In het ontwerp is er extra aandacht voor duurzaamheid. Ook is het gemaal diervriendelijk, waarbij de vissen door hergebruik van een persleiding het gemaal kunnen passeren.

De werkzaamheden beginnen in het voorjaar.

