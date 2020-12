Politie jaagt op illegaal vuurwerk: 'We zijn er scherp op'

Tot nu werd er dit jaar landelijk al ruim 107.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Een jaar geleden was dit zo'n 61.500 kilo. Bijna een verdubbeling, terwijl het jaar nog niet ten einde is. Ook de politie in Drenthe heeft de laatste weken regelmatig flinke vangsten gedaan.

Vangsten

"We komen op verschillende plekken", vertelt woordvoerder Anthony Hoogeveen. "De ene keer is het bij een volwassen man in de straat die er een handeltje op nahoudt, de andere keer vinden we illegale nitraatbommen bij iemand van 18 of 19 jaar. Maar we hebben dit jaar in Noord-Nederland ook meegemaakt dat iemand die normaal legaal vuurwerk verkoopt, dit jaar op het illegale pad was."

Cijfers per regio geeft de politie niet. Maar de afgelopen weken was het in Drenthe regelmatig raak. Gisteren ontdekten agenten nog 100 kilo illegaal vuurwerk in een schuurtje in Zuidlaren. Eergisteren werd in verschillende containers in Nijeveen zelfs 800 kilo knal- en siervuurwerk aangetroffen.

"We zijn hier scherp op", zegt Hoogeveen. Dat heeft twee redenen. "Aan de ene kant gaat het om flinke hoeveelheden vuurwerk. Aan de andere kant wordt het opgeslagen op plekken die je niet wilt. Denk aan die 100 kilo in een woonwijk in Zuidlaren. Er is sprake van buskruit, dus mocht het ontploffen, dan wil je daar niet dicht bij in de buurt zijn."

Vanwege het vuurwerkverbod mogen mensen dit jaar geen consumentenvuurwerk kopen of vervoeren. In Nederlandse winkels is het niet verkrijgbaar, op sommige plekken in het buitenland wel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt daarom grenscontroles en spoort daarbij dagelijks vuurwerk op. Wanneer de ILT in haar controles vuurwerk tegenkomt, wordt het in beslag genomen en krijgt de eigenaar een boete.

Overlast in dorpen en steden

In de dorpen en steden is het goed te merken dat er illegaal vuurwerk in omloop is. Op sociale media wordt veel geklaagd over overlast van zware knallen 's avonds. In Gieten werd vorige week een brievenbus vol kerstkaarten opgeblazen, in Assen een schuilhut bij een voetbalveldje.

Bij de politie komen regelmatig meldingen van overlast binnen. "Richting de jaarwisseling zien we dat er vanuit verschillende plekken meldingen bij ons binnenkomen", vertelt Hoogeveen. "Agenten gaan bij meerdere meldingen de wijk in en soms treffen zij jongelui aan die vuurwerk afsteken. Als zij vuurwerk op zak hebben, worden zij aangehouden."

Verscheidene grote hoeveelheden vuurwerk zijn daardoor al in beslag genomen. Want hebben die jongeren zwaar vuurwerk op zak, dan kunnen zij ook een bezoekje thuis verwachten van de politie.