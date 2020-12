255 nieuwe positieve tests vastgesteld in Drenthe

Sinds gisteren zijn er in onze provincie 255 nieuwe positieve tests gemeld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook zijn er twee Drenten met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis, en is een nieuw sterfgeval gemeld.

Gisteren kwamen er 292 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe bij. De afgelopen dagen waren de cijfers iets hoger vanwege een vertraging in het GGD-computersysteem die werd ingehaald. Hoeveel hoger de cijfers in Drenthe daardoor waren, is niet bekend.

Coevorden

De inwoners van Drenthe die in het ziekenhuis zijn opgenomen, komen uit de gemeenten Hoogeveen en Noordenveld. De inwoner van onze provincie die is overleden, komt uit de gemeente Coevorden.

De meeste nieuwe besmettingen zijn de afgelopen dag geregistreerd in Emmen (77). Daarop volgen de gemeenten Hoogeveen (35) en Coevorden (30). De minste nieuwe positieve gevallen kwam het afgelopen etmaal uit gemeente Aa en Hunze (4).

Ziekenhuiscijfers

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland zijn in de Drentse ziekenhuizen 34 coronapatiënten opgenomen, van wie twaalf op de intensive care. Dat aantal ligt lager dan het AZNN de vorige keer bekendmaakte. Toen werd er melding gemaakt van 39 covid-19-patiënten in de provincie.

Het netwerk vermeldt wel bij de cijfers dat het om 'dynamische getallen' gaat. De gegevens worden opgemaakt op basis van een peilmoment. De ziekenhuisbezetting verandert soms per uur.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 18-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 421 (+4) 2 1 Assen 1241 (+23) 27 9 Borger-Odoorn 546 (+13) 10 9 Coevorden 799 (+30) 26 8 (+1) Emmen 2902 (+77) 62 33 Hoogeveen 1367 (+35) 37 (+1) 16 Meppel 665 (+15) 14 5 Midden-Drenthe 630 (+12) 12 3 Noordenveld 392 (+10) 10 (+1) 14 Tynaarlo 495 (+9) 13 12 Westerveld 287 (+13) 10 5 De Wolden 540 (+14) 18 6 Onbekend 16 0 0

Meer dan 12.000 nieuwe besmettingen

Bij het RIVM zijn 12.028 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 795 minder dan gisteren. De afgelopen dagen waren de cijfers iets hoger vanwege een vertraging in het GGD-computersysteem die werd ingehaald.

Er zijn 264 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen, 43 nieuwe opnames meer dan gisteren. Op de ic's werden 52 nieuwe patiënten opgenomen. Dat zijn 14 nieuwe IC-opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2.034 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 549 op de ic. Gisteren lagen er nog 2.003 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Nederland.