Twee beverburchten ontdekt in de Onlanden

De stichting was al extra alert. Ursula Cos van de Dassenwerkgroep Kop van Drenthe meldde deze week namelijk beversporen bij het Oostervoortsche Diep, boven Norg. Zou de bever op weg zijn naar het natte natuurgebied bij de stad Groningen? Het antwoord kwam al snel van waterschap Noorderzijlvest: er zijn twee burchten gevonden in de Onlanden.

Onmisbare schakel

Het natuurgebied de Onlanden is al het leefgebied van de otter. Het moerasachtige gebied heeft alle ruimte voor water, bij hevige regenval wordt hier water opgevangen. Met de bomen en bosjes die her en der staan is het een perfect gebied voor de bever. Sonja van der Wijk, lid van Natuurbelang de Onlanden: "De bever is een onmisbare schakel in het gebied voor de flora en fauna. Zonder beheer groeit de Onlanden dicht. De bever houdt het landschap open, op een natuurlijke manier zonder menselijk ingrijpen. Er ontstaan nieuwe open plekjes, wat voordelig kan zijn voor andere dieren en planten."

Sporen van de bever dieper de Onlanden in (Rechten: Sonja van der Wijk)

Van der Wijk bekeek de burchten gisteren en concludeerde dat het al flinke bouwwerken zijn. Daarnaast vond ze ook knaagsporen dieper de Onlanden in. Waarschijnlijk blijft hij dus niet alleen aan de rand van het natuurgebied.

Hoe de bever er is gekomen is niet bekend. De route kan vanuit het gebied van het Paterswoldse Meer en Friese Veen lopen, waar ook al bevers zitten. Of hij is via het Drentsche Aa-gebied gegaan, langs De Punt, Eelde, onder de A28 door, via allerlei kleine slootjes.

Lees ook: