Aa en Hunze zet deur op kier voor onderzoek naar nederzetting Gasselte

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze gaat in januari in gesprek met specialisten om te kijken wat voor onderzoek er plaats gaat vinden in Gasselte. Booronderzoek op meerdere plekken ligt volgens de burgemeester voor de hand.

'Complete nederzetting'

"Waarschijnlijk gaat er een grondboring plaatsvinden. We moeten nog even uitzoeken hoeveel boringen je nodig hebt en hoe groot het terrein is dat we moeten onderzoeken", zegt de burgemeester. Er ligt volgens de burgemeester iets onder de heuvel dat er al langere tijd ligt. De grond is nog onaangeroerd en dat spreekt in het voordeel van de hunebedclaim. "Wat daar dan precies ligt, moet blijken uit het onderzoek", zegt Hiemstra.

Amateurarcheoloog Lammert Hingstman uit Bronneger ontdekte de plek waar het hunebed mogelijk ligt en lichtte de gemeente in. Uit onderzoek met een grondradar bleek dat er inderdaad iets onder de grond zit op de door Hingstman aangewezen plek. Volgens de amateurarcheoloog ligt er rondom het hunebed nog veel meer verstopt in de ondergrond.

"Hier was een complete nederzetting met boerderijen en nog meer hunebedden, waaronder eentje van honderd meter lang. Die plekken hebben we allemaal afgezet met linten, zodat daar ook onderzoek kan worden gedaan", aldus de Bronneger.

'We zien signalen'

Burgemeester Hiemstra weet van de beweringen van Hingstman en sluit niet uit dat er ook naar sporen van die mogelijke nedezetting zal worden geboord. Hiemstra: "Als er een hunebed ligt dan is het heel aannemelijk om verder te kijken want dan moet er ook een nederzetting bij zijn geweest. We hebben gezien dat er in de omgeving her en der signalen zijn dat er in het verleden toch iets geweest is."

Op een later moment neemt de gemeente een beslissing over het uitbreiden van het onderzoek. Hiemstra wil zich eerst concentreren op het mogelijke hunebed en de gesprekken met deskundigen, voordat er nog meer onderzoek komt.

Lees ook: