Dik 1.500 huishoudens windparkgebied denken mee over gebiedsfonds

Meer dan 1.500 huishoudens in de gemeente Borger-Odoorn hebben meegedacht over het gebiedsfonds voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In dat fonds wordt de komende tien jaar zo'n drie miljoen euro gestoken.

Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied te versterken, waar in totaal 45 windmolens worden gebouwd. Veel inwoners van het gebied zijn niet blij met de komst van de windturbines. Met het geld uit het gebiedsfonds moeten mensen in het gebied worden gecompenseerd.

Het bedrag kan onder meer worden besteed aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen voor huizen, snellere internetverbindingen of straatlantaarns. De miljoenen zijn beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn.

Spelregels

De komende tijd wordt gekeken naar de resultaten die de vragenlijst heeft opgeleverd. Daarmee stelt een adviesgroep, met verschillende dorpsbewoners, de spelregels voor het fonds op. Die gaan bijvoorbeeld over thema's waar het geld voor gebruikt kan worden. Nadat de spelregels uiteindelijk zijn vastgesteld door de gemeente, kan het gebiedsfonds van start gaan.

Burgemeester is positief

De vragenlijst werd half november verspreid onder 5.200 huishoudens in elf verschillende dorpen in het gedeelte van de gemeente waar het windpark wordt gebouwd. Zo'n 30 procent heeft uiteindelijk gereageerd. Volgens burgemeester Jan Seton is dat een 'prachtige score'. "En een mooie basis om het gebiedsfonds mee op te zetten. Het stemt me positief dat veel inwoners van het gebied actief willen meedenken."

De vragenlijst is verspreid in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, 2e Valthermond, Boermastreek, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Exloërveen, Nieuw-Buinen, Valthermond en Zandberg. Daarnaast zijn ook jongeren, belangengroepen en ondernemers betrokken bij de opzet van het gebiedsfonds.

