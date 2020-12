Roel Boomstra over WK-match: Georgiev is mijn grote voorbeeld

"Als je zelf de beste wil zijn, moet je hem verslaan. Hij is ook één van de beste spelers aller tijden, dus het wordt een enorme uitdaging. Maar ik hoop er klaar voor te zijn", reageert de internationaal grootmeester die in Emmen opgroeide.

Voorbereiding van een half jaar

Boomstra, die zelf inmiddels twee wereldtitels op zak heeft, trekt een half jaar uit voor de voorbereiding op de tweekamp met de Rus. In juli rondde hij z'n studie natuurkunde af, waardoor hij zich nu volledig op het dammen kan focussen.

"Ik ben één van de vijf dammers in Nederland met een A-status bij het NOC*NSF. Hierdoor ontvang ik maandelijks een financiële toelage. Dat is ook wel nodig, anders kan dit niet", licht hij toe. Straks bij de WK-match in Eindhoven is een totale prijzenpot van 50.000 euro te verdelen.

'Moeite om in slaap te vallen'

De voorbereiding op de tweekamp loopt voorspoedig. Boomstra had, net voor de lockdown, een trainingskamp van tien dagen op Papendal. Daar speelde hij een toernooi tegen de sterkste spelers van ons land. Daarnaast investeert hij veel tijd om in het hoofd van zijn tegenstander te kruipen.

"Georgiev heeft zo'n tweeduizend partijen gespeeld waarvan ik inmiddels een groot deel heb bekeken. Ik neem die partijen van A tot Z door en maak aantekeningen op een kladblok. Ik ben begonnen bij de partijen rond zijn eerste wereldtitel, want anders wordt het te veel. Het grootste gedeelte heb ik nagespeeld", verklaart Boomstra. "Ik heb soms wel moeite om in slaap te vallen omdat ik dan een interessant idee van hem heb gezien. Maar dat hoort er gewoon bij. Je bent dammer of je bent het niet."

Favoriet?

Wouter Sipma uit Hijken is al jarenlang bevriend met Boomstra. Sipma is grootmeester en eindigde ook in de top tien van het wereldkampioenschap. Het dammen vormde jaren geleden de basis voor hun hechte vriendschap. "Qua spelkracht liggen Roel en Georgiev niet ver uit elkaar, denk ik. Het zijn wel twee verschillende spelers. Maar qua kracht weet ik niet wie écht de favoriet is", analyseert Sipma.

Jan Groenendijk secondant

Boomstra heeft zelf inmiddels twee wereldtitels op zak. In 2016 versloeg hij in Den Haag Jan Groenendijk. En begin 2019 volgde de overwinning op de Rus Alexander Schwarzman. Dat gebeurde in de studio van RTV Drenthe in Assen.

Bij beide wereldtitels was Sipma de secondant van Boomstra. Maar omdat de dammer uit Hijken inmiddels heeft gekozen voor zijn maatschappelijke carrière, en minder tijd aan zijn sport besteedt, zal Jan Groenendijk die taak tijdens de komende WK-match in Eindhoven vervullen.

"Ik verwacht dat Jan tijdens een partij hetzelfde kan voelen als ik. Het zou fijn zijn als ik me ongemakkelijk voel tijdens een wedstrijd dat hij dat ook meteen snapt. Ik verwacht gewoon met hem op hoog niveau over dammen te kunnen praten en verwacht feedback op mijn partijen", licht Boomstra toe.

Sipma vult aan: "Ik pak dit jaar een andere rol. Ik ga live-verslag doen van de partijen: een rol die ik ook heel interessant vind. Er zijn weinig mensen die Roel zo goed kennen als ik.", verklaart Sipma.

'Ik moest heel hard huilen'

Beide mannen zijn inmiddels 27 jaar, wonen allebei in Groningen en hebben inmiddels ook allebei hun natuurkunde-studie afgerond. Al die overeenkomsten zorgen voor een hechte vriendschap. "Mijn eerste herinnering die ik heb aan Roel is dat we het Drents kampioenschap speelden en dat we gelijk eindigden. We moesten twee barrage-partijen spelen en die verloor ik allebei en toen moest ik heel hard huilen", lacht Sipma.

Op platte kar door Hijken?

Sinds kort is hij voorzitter van damvereniging Hijken DTC geworden. De club waarvoor beide mannen nog steeds competitie spelen. En dus moet Sipma de huldiging van z'n damvriend bij de club organiseren, mocht het zover komen. Met de platte kar door Hijken? "Ja, daar komt Roel niet onderuit", besluit Sipma lachend.

De WK-match in Eindhoven tussen Boomstra en Georgiev gaat op donderdag 28 januari van start. Op uiterlijk 12 februari moet er een winnaar bekend zijn.