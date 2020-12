Veel pakketpunten sluiten maandag alsnog de deuren

De winkels mogen voor 'postale service' wel openblijven, maar mogen de rest van hun artikelen niet verkopen. "Dat levert onbegrip, onduidelijkheid, discussies en woordenwisselingen op", signaleert woordvoerder van Audax Noud Bex. "Het werkt gewoon niet. Mensen mogen wel postzegels kopen, maar geen ansichtkaart. Je kunt zo'n winkel niet doormidden knippen. Het is vervelend voor zowel de klanten als de medewerkers."

Franchisenemers beslissen zelf

Naast de vervelende situaties is het volgens Bex ook niet rendabel om de winkels alleen voor postale service open te houden. "De winkels zijn belangrijk voor een goede distributie van post. Het is dan ook met pijn in het hart dat wij hebben besloten om de winkels te sluiten", aldus Bex. Audax probeerde nog een uitzonderingspositie te verkrijgen bij de regering, zodat ze toch alle producten konden blijven verkopen. Dat is niet gelukt.

Het is overigens niet zo dat automatisch alle vestigingen van Bruna, AKO en The Readshop sluiten. "We hebben 50 eigen winkels en 350 franchisenemers. Die franchisenemers mogen daar zelf over beslissen."

'Je moet er tegen praten'

Ook Jan Datthijn van The Readshop in Assen vertelt dat maandag de deuren dicht zullen blijven. Ook hij herkent het beeld dat Audax schetst. "Mensen mogen pakketten en postzegels bij ons halen, maar voor sigaretten moet ik ze naar de dichtstbijzijnde supermarkt sturen. Dat zorgt ook weer voor extra (reis)bewegingen", ziet Datthijn. "Mensen vinden het heel vreemd. Dan moet je er soms echt tegen praten." Volgens Datthijn heeft het beleid bij The Readshop in Assen niet tot vervelende confrontaties geleid, maar meer tot verbazing.

Het is nog onduidelijk of alle vestigingen van de Primera open blijven of sluiten. Primera heeft ruim 520 winkels in Nederland, die allemaal door franchisenemers gerund worden. Het overgrote deel daarvan heeft een pakketpunt van PostNL, de rest van de pakketpunten zijn van DHL.