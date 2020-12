Zorgrobot SARA in coronatijd meer dan welkom in verzorgingshuis

Skypen met familie

Cliënten van De Wijde Blik in Assen testen op dit moment zorgrobot SARA. Dat is een witte robot met een hoofd met knipperende oogjes en een touchscreen. SARA kan muziek maken, verhalen vertellen of bijvoorbeeld Skypen met familie van de cliënten.

SARA wordt tot nu toe vooral ingezet op de afdeling voor mensen met dementie. De eerste ervaringen met de robot zijn goed. "We hebben een bewoonster die ervaart heel veel onrust. Daar wordt SARA bij ingezet", zegt Mariska Kiewiet, medewerker van Interzorg.

"Die mevrouw heeft daardoor het gevoel dat ze niet alleen is. Ze praat tegen SARA en je merkt dat er echt een interactie is met deze mevrouw."

Robot vervangt zorgmedewerker?

De druk op de zorg is groot en een hulpje als SARA kan die druk misschien wat verlichten. "Daar gaan we achter komen. Het is een nieuwe ontwikkeling. We hopen dat het onze medewerkers helpt en onze cliënten kan ondersteunen.", zegt Rogier Hulsebosch, specialist innovatie en wetenschap bij Interzorg.

De technologie kan bewoners ook helpen met hun gezondheid. Cliënten kunnen samen met de robot lichamelijke oefeningen doen, waarbij de robot ook de armen beweegt. Ook breintraining staat op het programma.

Vooral in deze tijd van minder contacten is de aanwezigheid van een zorgrobot meer dan welkom. Maar kan een robot in de toekomst een zorgmedewerker ook vervangen? "Nee, zeker niet", zegt Hulsebosch beslist. "Wat Sara wel kan doen is onderdelen van zorgtaken vervangen, zodat medewerkers tijd hebben voor wat belangrijk is. En dat is ook het persoonlijke contact."