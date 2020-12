Gemeenten vergoeden coronakosten van scholen CKC niet

Volgens CKC Drenthe hebben extra mobiele wasbakken, de aanschaf van desinfecterende middelen en ook extra schoonmaak alleen al op de scholen in Assen bijna 58.000 euro extra gekost.

Geld over in vergoedingspotje

Bestuursvoorzitter Albert Velthuis had gehoord dat er in Assen nog geld van het Rijk over is, in het vergoedingspotje voor coronasteun voor het onderwijs. CKC Drenthe wilde daar voor de kindcentra graag aanspraak op maken. De scholenkoepel deed daarom afgelopen maand in een brief een klemmend beroep op alle zes gemeenten waar de christelijke kindcentra zitten, om de schade wat te compenseren.

"Ook de schoolbesturen krijgen vanwege corona allerlei verplichtingen opgelegd door de Rijksoverheid. En de lokale overheid ziet erop toe dat deze uitgevoerd worden", aldus onderwijsbestuurder Velthuis. Dat rechtvaardigde volgens hem het verzoek.

Geld is voor noodopvang

Maar Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben het verzoek afgewezen. Volgens een antwoordbrief van het college van B en W van Assen is de coronavergoeding daar niet voor bedoeld. Dat is ook binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besproken. "Extra kosten voor hygiënemaatregelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het rijksgeld is bestemd voor het compenseren van extra kosten voor de noodopvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Hierbij worden kosten voor de inzet van extra personeel of gebruik van extra ruimte vergoed."

Jammer

De gemeenten gaan ervan uit dat het christelijke onderwijsbestuur in staat is de hogere kosten zelf op te vangen. "Mocht dit ontoereikend zijn, dan kunt u uw vraag richten aan het ministerie van Onderwijs", aldus B en W van Assen.

Bestuursvoorzitter Albert Velthuis van CKC betreurt de afwijzing. "Jammer, ik had gehoopt dat ze het toch wat breder zouden zien. We gaan kijken hoe we de extra kosten op een andere manier oplossen."

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op dertig kindcentra in Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

Lees ook: