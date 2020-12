Einde aan een tijdperk: jeugdgevangenis Veenhuizen gesloten

De Justitiële Jeugdinrichting van Elker in Veenhuizen is niet meer. Vandaag nam Elker Jeugdhulp en Onderwijs afscheid van de instelling. In de toekomst wordt het gebouw gebruikt als reservecapaciteit voor volwassen gedetineerden.

De afgelopen maanden vond een deel van de medewerkers al op andere plekken werk. Voor de laatste vijftig personeelsleden zit het er nu definitief op. "Voor de medewerkers, die hier soms al twintig tot dertig jaar hebben gewerkt, was het moeilijk. Zelf moest ik ook wel even slikken", kijkt directeur Harry Dijkstra terug.

Geen groot feest

In eerste instantie wilde Elker een groot afscheidsfeest organiseren, maar dat zat er door corona niet in. Daarom reden de medewerkers door een soort drive thru. De leidinggevenden hielden bij iedereen een afscheidspraatje en de medewerkers kregen een cadeautje mee.

"Persoonlijk ben ik ook wel blij dat het er nu op zit", blikt Dijkstra terug. "In juni vorig jaar kregen we te horen dat we moesten sluiten. Hier hebben we naartoe gewerkt. Nu kunnen we allemaal verder." Al het personeel heeft ander werk gevonden. "Daarover zijn destijds goede afspraken gemaakt bij Justitie. Elke medewerker is goed terecht gekomen en daar ben ik blij om."

Bezwaar tegen sluiting

Het ministerie van Justitie besloot in juni vorig jaar dat Elker moest sluiten. Zeer tegen de wens van het personeel, dat tijdenlang actievoerde. Er werd bezwaar aangetekend tegen het besluit en er werden vragen gesteld en Kamerleden benaderd. Zonder het gewenste resultaat.

"Op het moment dat de beslissing definitief was, hebben we er met zijn allen een streep onder gezet", zegt woordvoerder Géanda Prozée van Elker. "We moesten verder. Het afgelopen jaar hebben we met volle overgave doorgewerkt."

Serieuze misdrijven

In Elker zaten jongeren opgesloten die een serieus misdrijf hebben begaan. Prozée: "Dan hebben we het niet over een inbraak, zoals bij volwassenen het geval kan zijn. Deze jongeren hebben een serieus misdrijf begaan. Denk aan een roofoverval, een poging tot moord of misschien zelfs moord. Maar er zaten hier ook jongeren in voorlopige hechtenis, wachtend op uitspraak van de rechter."

Dijkstra is trots op zijn jeugdgevangenis. "We stonden bekend als innovatief, een instelling die altijd zaken wilde uitproberen. We waren een proeftuin op het gebied van kleinschalige voorzieningen en we hadden een goed behandelklimaat. Het was opvoedingsgericht, waarbij jongeren fouten mochten maken. In 2015 hebben we nog eens een zeer lovend rapport gekregen."

Met de sluiting van Elker is er geen justitiële jeugdinrichting meer in Noord-Nederland. De dichtstbijzijnde instellingen zijn nu in Almere en Nijmegen. "Dat vind ik ongewenst", aldus Dijkstra, "want het is belangrijk om ouders erbij te betrekken."

