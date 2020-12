Wat is er dit weekend thuis te doen in Drenthe?

Normaal gesproken geven wij je elke vrijdag tips waar je je kunt vermaken in Drenthe het aankomende weekend. Omdat het land op slot zit, doen we dat deze keer even anders.

Vandaag krijg je van ons tips en ideeën voor wat je thuis kunt doen om je te vermaken. Want afgezien van een wandelingetje of fietstochtje hier en daar, is het de bedoeling dat je thuisblijft.

Huis 'Kerstklaar' maken

De kerstboom heeft bijna iedereen al opgezet. De lichtjes hangen voor de ramen, in de bomen, aan de vlaggenmast... Maar is je huis al écht klaar voor Kerst?

Grijp dit weekend aan om, met Radio Drenthe lekker hard aan, je huis van onder tot boven schoon te boenen. Dan hoef je met de kerstdagen niet meer te denken aan het poetsen van de badkamer, woonkamer of keuken. En dan ga je fris en fruitig de kerstdagen in!

Kerststukje maken

Was je huis eigenlijk al schoon, of hou je helemaal niet van schoonmaken? Geen zorgen, je bent niet de enige. Je kan ook de boel opleuken met een zelfgemaakt kerststukje! Naar de winkel voor dennengroen, ijzerdraad en een bakje oase gaat nu even niet, dus pakken we het anders aan.

Trek je laarzen aan, jas aan en das om. We gaan naar buiten! Zoek het dichtstbijzijnde bos op en neem een tas of mand mee. In het bos liggen nog volop afgevallen dennenappels die je kunt gebruiken, en ook dennengroen zal niet moeilijk te vinden zijn. Misschien loop je zelfs nog wel tegen een verdwaalde hulststruik aan!

Als je ervoor kiest om niet alleen dingen van de grond te rapen, dan kun je het beste een snoeischaartje meenemen. Maar knip nou niet die ene boom of struik helemaal kaal, doe het met beleid en hier en daar een takje. Zo blijft er voor de andere mensen in het bos ook iets over om van te genieten!

En ook hier geldt, kom je bij het bos en is de parkeerplaats vol? Rijd dan even een stukje verder, want er is genoeg groen te vinden in Drenthe.

Als je weer thuis bent met je mandje of tasje groen, dan kun je aan de slag. Bij gebrek aan oase en ijzerdraad (tenzij je dat nog ergens hebt liggen) kun je een potje met aarde gebruiken, en daar het dennengroen in steken. Wie nog glitters heeft, kan dit gebruiken om de dennenappels een vleugje glamour te geven. Ik zou zeggen: steek er nog een kaarsje in voor de sfeer. Maar we willen natuurlijk geen brand, dus een waxinelichtje op batterijen is ideaal, als je die nog hebt liggen.

Kerststukje klaar? Dan kun je waarschijnlijk naadloos weer door naar stap één, de pre-Kerst-schoonmaak. Om al die dennennaalden, aarde en glitters op te ruimen.

Ga naar buiten

Ben je niet zo'n binnenmens? Ga dan gewoon naar buiten! Want hoewel er heel veel niet mag, zijn er minstens net zo veel dingen die je wél mag!

Begin bijvoorbeeld met de Tour de Hunebed. We hebben er 52 in Drenthe, misschien zelf 53, maar wie kan er nou zeggen dat 'ie ze allemaal heeft gezien? Dus pak de kaart erbij, en stippel je route uit. Allemaal in één weekend is misschien wat veel, maar je kunt een begin maken.

Die lockdown duurt nog wel even, dus wie weet kun je je aansluiten bij de Hunebedclub!

Blijf binnen!

Vind jij dit juist 'the most wonderful time of the year'? Nestel jezelf dan in je pyjama op de bank, sloffen aan, en maak het zo knus als je zelf wilt. Warme chocolademelk, tv aan, en genieten van al het moois dat TV Drenthe te bieden heeft.

Zo kijk je komend weekend naar Djammen, ROEG!, Rood Wit tv, of Verboden Toegang. Ook kun je verschillende documentaires terugkijken, zoals Ons Droge Land of De Tweede Golf. Wil je zien wat er nu op tv is? Kijk maar:

En als je liever radio luistert, is het misschien een idee om ook eens een podcast van RTV Drenthe terug te luisteren.

Vrienden en familie

Ben je bang dat je je dit weekend eenzaam zult voelen, nu je niet meer alles kan doen wat je normaal gesproken zou doen? Zoek dan de gezelligheid op! En nee, dat kan niet in het café, maar je kunt wél een belrondje doen langs al je vrienden en familie. Heb je geen Facetime of Whatsapp om te beeldbellen? Gelukkig heeft iedereen tegenwoordig een telefoon, mobiel of vast.

Dus pak die hoorn van de haak en bel eens met die verre vriend, vroegere buur, of neef of nicht die je al in geen eeuwen gesproken hebt. Vraag ze hoe het gaat, misschien voelen ze zich net zo eenzaam en verveeld als jij en breng je zo een straaltje licht in hun duisternis.

Spelletjesavond

Ook als het land op slot is, kun jij nog een spelletjesavond spelen met je vrienden. Veel van de bekende bordspellen hebben een digitale variant! Denk eens aan Scrabble (de app WordFeud), Rummicub (de app Nummi) of Pictionary (de app Skribbl). Bekende bordspellen hebben soms ook een (betaalde) digitale variant.

Door te beeldbellen kun je ook samen schaken of dammen, al heb je dan wel beiden een bord en speelstukken nodig.

Maak alvast het kerstmenu

Kerst vergt wat voorbereiding. Vooral nu het zaak is om niet allemaal de dag voor Kerst tegelijk boodschappen te doen, kan het handig zijn om alvast te bedenken wat er op het menu staat. Dan kun je alle dingen die langer houdbaar zijn nu alvast in huis halen!

Dus, voorafje? Hoofdgerecht? Nagerecht, en wat wil je er bij drinken? Met wat slimmigheid ben je op de Kerst voorbereid!

Creatief en wil je graag all-out gaan? Pak er knutselspullen bij als je die in huis hebt, en maak chique menukaartjes! Dat de hele familie niet op bezoek kan komen, wil niet zeggen dat je er geen werk van hoeft te maken. En wat dacht je van naamkaartjes. Of zoek alvast uit hoe je de servetjes het leukst kunt vouwen!

Zelf leuke ideeën?

Heb je deze tips hoofdschuddend doorgelezen en heb je zelf nog veel betere ideeën over wat je de komende dagen thuis kan gaan doen? Laat het ons weten!