Assen onderzoekt noodzaak van tweede kunstgrasveld bij LTC

De club zou vaak trainingsplek tekortkomen, omdat het oefenveld in zeer slechte staat is. Er dreigt daarom een ledenstop. "Op basis van de voortdurende signalen van aanhoudende problemen bij LTC, doen wij nu onderzoek naar de omvang van de problemen", aldus het college.

Assen heeft ondertussen wel gekeken naar de KNVB-normen die gelden voor voetbalcomplexen. En volgens die normen heeft LTC, zo stellen B en W, voldoende ruimte voor het huidige aantal leden en is een extra kunstgrasveld dus niet nodig. Maar de club, die 800 leden heeft, ziet dat heel anders.

Onhoudbare situatie

PvdA-raadslid Luc Rengers luidde begin deze maand de noodklok over alle ellende voor LTC. Op sportcomplex De Hoogte in Pittelo zou sprake zijn van 'een onhoudbare situatie'. Onhoudbaar, doordat het trainingsveld in zeer slechte staat is en nauwelijks bespeelbaar. In de zomer lijkt het soms meer op de Sahara, stelde Rengers, en bij nat weer verandert het in een moeras.

Zo kan de trainingsavond voor de LTC-jeugd vaak niet doorgaan, omdat het veld onbespeelbaar is. Of er moet 's avonds tot elf uur getraind worden, om iedereen aan bod te laten komen op dat ene kunstgrasveld.

Huizen op oefenveld 'te complex'

De gemeente had eerst wel het plan om bij LTC een tweede kunstgrasveld aan te leggen. Maar dat is uiteindelijk gesneuveld vanwege miljoenenbezuinigingen die Assen dit jaar moest doorvoeren. Zo'n kunstgrasveld kost 4,5 ton en dat geld heeft de gemeente nu even niet.

PvdA'er Rengers opperde om het beroerde oefenveld, dat buiten het sportcomplex ligt, desnoods op te offeren aan woningbouw. Met de opbrengst van de bouwkavels zou dan het tweede kunstgrasveld voor LTC bekostigd kunnen worden.

Maar het college van B en W vindt het idee voor woningbouw 'veel te complex'. "De aangedragen suggestie is dermate complex, dat dit nu niet aan de orde is." Wanneer het onderzoek bij LTC klaar is, is niet bekend. Wel wordt de situatie bij de voetbalclub ook eerst nog vergeleken met die van andere voetbalverenigingen in Assen.

