170 kilometer voor het goede doel

Kilometers ver kan Jeroen voor zich uitkijken tijdens zijn wandeling. Ergens tussen Eerste Exloërmond en Stadskanaal lijken de weilanden niet op te houden. Onderweg naar het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal stapt de wandelaar stevig door. "Ik vind het erg fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen. Ik heb veel longpatiënten in de familie. Mijn vrouw en dochters hebben astma en mijn vader COPD. Ik ben blij met elke euro die ik hiermee ophaal voor het Longfonds", vertelt Jeroen.

Aandacht voor de zorg

Het Longfonds is niet de enige beweegreden voor de Emmenaar. Hij wil hiermee ook aandacht vragen voor de zorg. "De 170 kilometer die ik loop is niets vergeleken met de maanden waarin de zorg al onder druk staat. Normaal zou ik tijdens de tocht bloemen brengen naar elk ziekenhuis, maar door corona hebben we dat maar aangepast", verklaart de wandelaar.

Opgelapt

Eerder dit jaar was het Jeroen zelf die in het ziekenhuis kwam te liggen. Door een kruisreactie op een simpele antibioticakuur voelde hij onder andere zijn benen niet meer. Even dacht de Emmenaar dat hij nooit meer zou lopen: "Ik had zoveel pijn, ik dacht echt dat dit het dan zou zijn. Maar gelukkig hebben de mensen in het ziekenhuis mij volledig opgelapt. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ik loop deze tocht dus ook voor hen."