Bekerzege geeft niet gehoopte boost voor FC Emmen

De zo gehoopte boost na de bekerzege op FC Groningen bleef voor FC Emmen uit in Zwolle. De Drentse club kwam in een armetierig duel niet verder dan 0-0. Daardoor blijft Emmen ook na competitiewedstrijd 13 nog zonder zege en hekkensluiter in de eredivisie met 5 punten.

FC Emmen moest het in Zwolle stellen zonder de Franse man in vorm, Lucas Bernadou, die besmet is met het coronavirus. Ook topscorer Michael de Leeuw was er verrassend genoeg niet bij. De topschutter bleek toch niet fit genoeg na zijn botsing met de doelman van ADO Den Haag vorige week. Nikolai Laursen kreeg daardoor weer de kans van Lukkien. Lentini Caciano, die uitstekend inviel tegen FC Groningen in de beker, mocht zijn basisdebuut maken tegen zijn oude club en dus zat Anco Jansen opnieuw op de bank.

De meest opvallende naam in de basis was echter die van de doelman, want niet Felix Wiedwald maar Dennis Telgenkamp stond onder de lat.

Het plannetje van Lukkien, met veel diepgang vanaf het middenveld met Bijl en Caciano, kon al vroeg de prullenbak in. Caciano raakte geblesseerd en moest al na 25 minuten naar de kant (voor hem kwam Jansen). Maar ook met Caciano kwam Emmen maar niet in het ritme. PEC Zwolle had de bal, Emmen volgde en er ontstond op het erbarmerlijk slechte veld eigenlijk helemaal niets. Van Duinen nam namens de thuisclub het doel van Telgenkamp een keer onder vuur en aan de andere kant kopte Glenn Bijl uit een corner gevaarlijk binnen, maar werd de bal gekeerd op de doellijn.

Na rust werd Emmen slechter en PEC dreigender, maar Telgenkamp hield de nul ondanks enkele pogingen van Van Duinen. Aan de andere kant gebeurde er helemaal niets, wat Lukkien ook probeerde met wissels (om vooral meer grip en dus aandeel in het spel te krijgen). Hij zette bijna zijn hele team om en ging halverwege de tweede helft zelfs met Cavlan als schaduwspits om Jansen spelen. Het leverde niet het gewenste resultaat op, alhoewel in de slotfase het puntje wel werd gekoesterd.