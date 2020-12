Het Kraampje: Boodschappen doen bij de boer om de hoek

Anita Koops van Melk Delicatesse uit Zwiggelte is een van die boeren. Zij heeft voor haar erf een melktappunt. Door de app is Koops voor de consument beter vindbaar. "Soms krijgen wij klanten uit Zwolle, Assen of plaatsen waarvan je denkt: goh, dat jullie zó ver reizen om hier jullie verse melk te halen."

Lokaal eten

Het Kraampje is bedacht door Bernd Hietberg en Willemijn Kleijn. Zij eten zelf al jarenlang producten van boeren uit de buurt. "Wij vinden het zelf heel erg lekker en belangrijk om te weten waar het eten vandaan komt en hoe er met de dieren wordt omgegaan", zegt Hietberg. "Als je daarover vertelt, raken mensen enthousiast. Dus we dachten: daar moeten we iets mee doen."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Want zowel de oprichters als de boeren merken dat lokaal winkelen steeds populairder wordt. "Ik denk dat dat komt omdat je een heel eerlijk product koopt", legt Koops uit. "Er is niks aan toegevoegd of afgehaald. Daarnaast zien mensen van welk bedrijf het product komt. Dus ik denk dat mensen dat een goed gevoel geeft."

Lokaal kopen geeft volgens Hietberg ook rust. "Het zijn vaak kleine kraampjes of winkeltjes waar je producten koopt en je kan vaak aan de boer vragen hoe je het stukje vlees het beste klaar kan maken. In de supermarkt ben je al blij als iemand je kan vertellen waar je iets kan vinden."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Willemijn Kleijn (l) en Bernd Hietberg van Het Kraampje (Rechten: RTV Drenthe / Vera Beuke)

Ontwikkelen

Inmiddels hebben 250 winkels zich aangemeld bij Het Kraampje en is de app genomineerd voor een innovatie award. Maar Hietberg en Kleijn blijven zich ontwikkelen. Zo zijn ze bezig met een sticker waar het rekeningnummer van de boer opstaat, zodat mensen niet meer met muntgeld hoeven te betalen. Dat is een stuk hygiënischer en veiliger. "Het zijn maar kleine dingen, maar het maakt het gebruik van de kraampjes beter en leuker", zegt Hietberg.

Het doel is volgens Hietberg om 500 boerderijwinkels en -kraampjes aan de app te verbinden. "Wij denken dat dan iedereen in het land op de fiets zijn eitjes, melk, vlees en uitjes bij de boer kan halen."