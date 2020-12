Dick Lukkien: 'Doorgaan en punten sprokkelen'

"Dat was op basis van de wedstrijd terecht, al is dat in onze situatie te weinig. Maar we moeten doorgaan. Punten sprokkelen, zodat we aan het einde van de rit tussen de 30 en 34 punten hebben", aldus Lukkien, die vond dat zijn ploeg oké speelde in het tweede gedeelte van de eerste helft. "In die fase hadden we ook kansen om een goal te maken met Caner Cavlan, Glenn Bijl en een kopbal die door Nikolai Laursen op de lijn wordt tegengehouden."

Dennis Telgenkamp

De oefenmeester koos tegen PEC Zwolle weer voor Dennis Telgenkamp onder de lat. "Ik vind dat hij na zijn mindere wedstrijden, waardoor ik hem passeerde, het uitstekend heeft opgepakt. Hij trainde goed en speelde afgelopen dinsdag heel goed tegen FC Groningen. Met name de rust die hij brengt in ons spel is uiteindelijk het belangrijkste argument geweest om voor hem te kiezen."

Van Hooijdonk

Lukkien ging na afloop van het duel ook in op de interesse die FC Emmen zou hebben in NAC-speler Sydney van Hooijdonk. "Ik vind hem een interessante speler en het klopt dat hij ook op ons lijstje staat, maar ik ben verrast dat dit nu naar buiten komt omdat wij niet concreet met hem bezig zijn." Het is wel duidelijk dat er, vooral aanvallend, wensen zijn. "Ik vind dat we vooral moeten kijken naar snelheid aan de bal. Of Frei een optie is? Ik heb al een tijd geen contact meer met hem. Ik ga er niet van uit dat we hem na de winter terug gaan zien."