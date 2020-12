Goed nieuws voor ijsvogel betekent slecht nieuws voor klimaat

Over een paar dagen begint de winter, maar van sneeuw en ijs is nog geen sprake. De ijsvogel haalt opgelucht adem, want ondanks zijn naam houdt dit schuwe vogeltje helemaal niet van ijs.

Tijdens strenge winters sterven ijsvogels bij bosjes. Daar is al enige tijd geen sprake meer van en de ijsvogel doet het goed. Dat is dan weer een teken dat de aarde opwarmt.

Onbereikbaar voedsel

De ijsvogel is een fotogenieke vogel met zijn felblauwe en oranje verenkleed. De vogel broedt vooral bij langzaam stromende beken, maar ook wel bij stilstaande, visrijke wateren. 's Winters komen ze voor in de buurt van meer open en brak of zout water, op zoek naar kleine visjes en waterinsecten om te eten. IJs gooit in dit jaargetijde roet in het eten.

Strenge winter

Maar dat is dus al even geleden. In ruim honderd jaar is het aantal vorstdagen bijna gehalveerd volgens het Compendium voor de Leefomgeving; van 66 dagen in 1907 naar 39 dagen in 2019. De minimumtemperatuur is gestegen van -10,2 graden Celsius in 1907 naar -6,6 graden het afgelopen jaar.

Indicatie

Dat de ijsvogels het de laatste jaren zo goed doen is voor Maarten Bruns van IVN Natuureducatie een duidelijk teken dat ons klimaat ontregeld raakt. "We moeten ons meer bewust worden van deze signalen. Ik denk dat mensen eerder geneigd zijn bewuster te handelen als ze merken dat er in hun eigen omgeving daadwerkelijk iets aan het veranderen is; van hittestress in de zomer tot een overdaad aan ijsvogels."

Oproep

Bruns roept op alert te zijn op de signalen en iets positiefs te doen om de trend tegen te gaan. "We kunnen de veranderingen niet zomaar omkeren, maar we kunnen wel een positieve bijdrage leveren door bijvoorbeeld de tegels uit onze tuinen te halen en inheemse planten te planten. Goed voor het klimaat, goed voor de biodiversiteit."

Lees ook: