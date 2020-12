Assen denkt na over hardere aanpak jeugdoverlast rond jaarwisseling

De gemeente Assen overlegt met de politie over het harder aanpakken van jeugdoverlast rondom de jaarwisseling. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na vragen van oppositiepartij CDA over overlast en vandalisme in de provinciehoofdstad. De politie heeft de grootste veroorzakers in beeld, volgens de gemeente.

Op bepaalde plekken komt tijdens de jaarwisseling mogelijk een samenscholings- of groepsverbod. Daarnaast denkt de gemeente na over het afsluiten van parkeergarage Kloosterveste.

Agent gewond

Jongeren zochten die parkeergarage dit jaar regelmatig op om rotzooi te trappen en het CDA stelde de vragen naar aanleiding van een incident dat daar plaatsvond. Begin december vernielde een groep van ongeveer vijftien jongeren een 45-kilometerauto. Dat was niet het eerste incident. In mei raakte een agent gewond nadat hij werd bekogeld met vuurwerk en in november brandde een bedrijfsbus uit, ook na een vuurwerkincident.

Na de brand in de Kloosterveste is er volgens het college extra gecontroleerd en dat heeft volgens de gemeente effect gehad. "Waren er voor 11 november gemiddeld zestien meldingen per week over jeugdoverlast, nu zijn het er ongeveer zeven per week." Er zijn zes mensen bekeurd voor het niet naleven van de coronaregels en zeven hebben een officiële waarschuwing gekregen.

Oudergesprekken niet altijd effectief

Overlastgevende jongeren hebben de afgelopen tijd bezoek gehad van de politie. Die actie was volgens de gemeente succesvol. "Er zijn al diverse instappen geweest in woningen, waarbij jongeren en hun ouders zijn geconfronteerd met bijvoorbeeld een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk", schrijft het college van Assen. Rondom de zomer heeft de gemeente ook al zo'n dertig gesprekken gevoerd met jongeren en ouders. "Dit leek effect te hebben, maar na de zomer zagen wij weer een stijging in het aantal meldingen."

Ouders spelen volgens de gemeente een cruciale rol bij het oplossen van overlast. De resultaten van gesprekken tussen de politie en jongeren met hun ouders zijn wisselend. "De ene ouder schrikt van de activiteiten van zijn of haar kind en onderneemt actie. Een ander gaat er nonchalanter mee om en legt de verantwoordelijkheid bij zijn of haar kind."

De komende tijd wil de gemeente meer aandacht besteden aan de contacten met de ouders om meer verantwoordelijkheidsgevoel bij hen te creëren.

'Liever grenzen opzoeken'

Sinds augustus voert de politie meer controles uit, met name in de wijk Kloosterveen. Daar was afgelopen zomer veel overlast van jongeren, variërend van geluidsoverlast tot vernielingen, brandstichting en intimidatie. Door vaker te controleren moet er meer contact komen met de jeugd. "Helaas blijven zich incidenten voordoen en kan niet alles ondervangen worden door handhaving", aldus het college.

Jongerenwerkers van Vaart Welzijn hebben volgens de gemeente contact gelegd met alle groepen jongeren in Assen, maar niet alle contacten zijn even goed. Een vaak gehoord geluid is dat de jongeren zich vervelen en gewoon een eigen plek willen, maar inmiddels is ook de gemeente duidelijk dat dat niet voor alle overlastgevers een oplossing is.

"Uit gesprekken blijkt helaas dat de overlastgevende jongeren liever op straat zijn en de grenzen opzoeken", zegt de gemeente.

