Groen voornemen: 55.697 bloemen, struiken en bomen voor Hoogeveen

"Als ik om me heen kijk, in en om het centrum van Hoogeveen, en ik let op hoeveel bomen er staan, dan kan ik wel janken. Dat komt niet goed!", zegt Loof. "Ik dacht eerst: als de helft van het aantal huishoudens in Hoogeveen nou een boom zou planten, dat is behapbaar." Mark Tuit, directeur IVN Noord, vroeg haar om nog groter te dromen. En dat durft Loof wel aan.

Goed ontvangen

"Het zijn inmiddels grootse plannen: 55.697 bloemen, struiken en bomen erbij, hetzelfde aantal als alle inwoners van Hoogeveen", licht ze toe. "Het wordt goed ontvangen en de eerste inwoners melden zich al om mee te werken. Dat rolt al. Maar we hebben nog even tijd nodig om geld te vinden hiervoor. We zijn nog op zoek naar sponsoren."

'Niet achterover leunen'

Ze zet haar schouders eronder en roept op om mee te doen. "Niet achterover leunen en denken 'dat doet de gemeente wel'. Nee, dit gaan wij doen met elkaar!" Er is al een begin gemaakt door het aanleggen van drie tiny forests. In januari staat er een uitgifte van 450 struiken (meidoorn, vuilboom en geoorde wilg) aan inwoners van Hoogeveen op de agenda. Houd de website van IVN Hoogeveen in de gaten om te lezen hoe dit precies verloopt in verband met de coronamaatregelen.

Meewerken aan dit groene voornemen? Mail dan naar droomvanivn@gmail.com.