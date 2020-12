Ondernemers Roden in actie: 140 kerstdiners vanuit Peizer Hopbel

Wat begon als een kleine geste vanuit de Kampeerhal Roden, om via een speciale actie tien huishoudens op een kerstdiner te trakteren, is als een sneeuwbal gaan rollen. Steeds meer ondernemers zijn aangehaakt en doen mee. Het resultaat; vanuit de Peizer Hopbel worden maar liefst 140 kerstmenu's weggegeven.

Richard Kremer van de Kampeerhal bedacht het vanuit de kerstgedachte. "We wilden als bedrijf wat extra aandacht geven aan de mensen die het echt nodig hebben. En omdat ook de horeca al tijden zwaar getroffen wordt door de coronacrisis, hebben we de Peizer Hopbel gevraagd of ze mee wilden doen aan onze actie, en een speciaal viergangenmenu konden samenstellen. Zo snijdt het mes ook aan twee kanten. We verrassen op deze manier inwoners die iets extra's verdienen. En tegelijkertijd doen we ook iets voor de horeca, die zware tijden doormaken. Want de kerstmenu's die ze gaan maken, worden gewoon betaald door ons."

Als lopend vuurtje

Zo gezegd zo gedaan. Ook de Peizer Hopbel werkte graag mee en er werd voor een mooie prijs een compleet kerstmenu samengesteld. Maar al snel ging het plan van de Kampeerhal als een lopend vuurtje door het dorp. En ver daarbuiten. "Inmiddels hebben zoveel ondernemers hun steun toegezegd, dat we wel 140 menu's kunnen weggeven. Prachtig toch?", zegt Richard Kremer enthousiast. "Wat een saamhorigheid in deze toch wel bizarre coronatijd."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Bedoeling is nu dat mensen vanuit Roden en omstreken aangeven, wie volgens hen met Kerst iets extra's verdient en ook vooral waarom. Op Facebook heeft de Kampeerhal Roden vandaag een speciale oproep geplaatst. Woensdagavond wordt bepaald bij wie allemaal het speciale kerstdiner uitgeserveerd wordt. Op donderdag, de dag voor Kerst, worden de 140 gelukkigen dan getrakteerd op een speciale box met daarin het viergangenmenu.

Beduusd van enthousiasme

Bij de Kampeerhal Roden zijn ze helemaal beduusd van het enthousiasme, dat deze kerstactie in een paar dagen tijd teweeg heeft gebracht. "Je begint in eerste instantie met tien menu's. En dat er uiteindelijk zoveel steun vanuit andere bedrijven komt, dat het er maar liefst 140 worden, daar staan we echt van de kijken. Veel ondernemers krijgen toch ook flinke financiële klappen van dit zware coronajaar. Dan is het mooi om te zien dat ze desondanks toch aan andere mensen denken en meedoen aan deze actie", besluit Richard Kremer.