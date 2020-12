Boeren rondom Rolde zetten bedrijf in de schijnwerpers met autoroute

Normaal gesproken zetten boeren de deuren van hun bedrijf in de zomer wagenwijd open voor de jaarlijkse Boerenfietsroute. Vanwege het coronavirus kon dat dit jaar niet, maar de boeren hebben met de Lichtjesroute Rolde een coronaproof alternatief bedacht.

Lichtpuntje

Boerenorganisatie LTO riep leden op om dit weekend lichtjes neer te zetten en hun deuren te openen. Op die manier hoopt LTO dat de boeren een lichtpuntje kunnen bieden tijdens de nieuwe lockdown. Melkveehouder Jannie Warringa uit Nooitgedacht heeft de Lichtjesroute Rolde bedacht.

"Helaas konden de bedrijfsbezoeken tijdens de Boerenfietsroute deze zomer niet doorgaan, maar gelukkig kunnen we op deze manier nog iets leuks organiseren. Er doen veel agrariërs mee uit de buurt van Rolde, maar ook in Grolloo, Balloo, Marwijksoord en Nooitgedacht doen bedrijven mee", zegt Warringa.

Goed daglicht

Molenaar Henk Wilms van de Molen van Rolde deelt gratis zakken tarwemeel uit aan mensen die met de auto langs de molen rijden. Met een sneeuwschep rijkt hij de zakken aan, om de anderhalve meter afstand te bewaren. "Ik geef het meel gratis en voor niets weg zodat de mensen eens kennismaken met wat er hier gebeurt", zegt de molenaar.

Het is volgens Wilms belangrijk dat de mensen zien wat de agrarische sector allemaal doet en wat voor producten er uit de regio komen. "Met de Lichtjesroute willen we de boeren weer eens in een beter daglicht zetten. Bepaalde delen van de samenleving kijken wel eens negatief tegen de sector aan en dat is vaak helemaal niet terecht. Men weet er gewoon onvoldoende van", denkt de molenaar.

Meer acties

Niet alleen in de omgeving van Rolde hangen boeren lichtjes op. Ook in de gemeente Noordenveld en in het zuidoosten van Drenthe zetten boeren en tuinders hun lichten aan. Vanavond gebeurt dat voor het laatst. Op de website boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl zijn alle acties te vinden. Het bekijken van de Rolder routekaart en beluisteren van de bijbehorende audiotour kan via de app izi.TRAVEL.