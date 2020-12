Al die kerstlichtjes energieverspilling? Dat valt reuze mee!

Het is bijna Kerst. Thuis maakt iedereen het gezellig en wie door de lege straten loopt, ziet vanachter bijna elk raam kerstlampjes. Bij veel van de huizen is ook buiten nog de nodige kerstverlichting opgehangen. Al die extra lichtjes in de decembermaand; zien we die in januari terug op de rekening?

In Drenthe is Enexis de netbeheerder. Dit betekent dat ze bij Enexis precies weten wat er aan elektriciteit verbruikt wordt in de provincie. Bob Winckels, perswoordvoerder bij Enexis, vertelde een aantal jaar geleden al: "Kerstverlichting is maar een zeer klein gedeelte van het totale energiegebruik van een huishouden. Er zal door de kerstverlichting waarschijnlijk wel een lichte toename zijn van het energieverbruik, maar dat is nauwelijks te merken."

Warm, koud, eerder donker?

Daarnaast is het lastig te zien of het verschil tussen december en de andere maanden komt door de kerstverlichting. Er kunnen ook andere redenen voor zijn, zo vertelde Winckels: "Als er al een toename te zien is, kun je dat niet direct terugbrengen tot de kerstverlichting. Dat komt omdat de omstandigheden altijd anders zijn. Warmer, kouder, eerder donker, dat soort dingen. Hierdoor kun je periodes vrijwel onmogelijk met elkaar vergelijken."

Het antwoord op de vraag of kerstverlichting extra energie kost is dus: ja, maar te weinig om er een getal aan te kunnen hangen.