Stafvoorzitter WZA: 'Medewerkers voelen zich in de steek gelaten'

Veel mensen gaan heel anders om met het coronavirus dan tijdens de eerste golf in maart. "Ze kijken meer naar hun eigen ongemakken of die van hun gezin. Daar zien wij de gevolgen van, want het aantal besmettingen loopt weer flink op, omdat lang niet iedereen zich aan de coronaregels houdt." Dat zei Alexander Sluijmer, voorzitter medische staf WZA, vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Het personeel van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen lijdt daaronder, zegt de stafvoorzitter. "Er komen veel emoties vrij. Het ziekteverzuim ligt ook hoger. Medewerkers voelen zich voor mijn gevoel in de steek gelaten."

Helemaal geen Kerst vieren

"In het voorjaar klonk er nog applaus voor de zorgmedewerkers. Het is niet dat ze nu weer applaus willen, maar er ontstaat wel irritatie nu veel mensen zeggen dat ze zo weinig kunnen en maar drie gasten mogen ontvangen met Kerst. Dit terwijl wij medewerkers hebben die het überhaupt niet kunnen vieren, omdat de verloven zijn ingetrokken en ze dus diensten moeten draaien."

Pijnlijk, noemt Sluijmer dat. Dat de tweede golf veel heftiger zou zijn dan de eerste golf dit voorjaar had hij naar eigen zeggen niet verwacht. "Ziekenhuismedewerkers werken zich een slag in de rondte. Landelijk zijn we opgeschaald naar code rood, wat betekent dat op alle ziekenhuis een beroep wordt gedaan om de capaciteit op de intensive care (ic) verder op te krikken en de reguliere zorg af te schalen."

Tweede golf duurt langer

Vanaf maandag wordt daarom alleen nog spoedzorg uitgevoerd en kankerpatiënten behandeld. Sluijmer: "Dat hebben we in maart ook gehad, maar het bijzondere van deze periode is dat we de reguliere zorg nu voor een belangrijk deel veel langer hebben laten doorgaan. Dat heeft extra belasting gegeven voor het personeel."

Bovendien had de eerste golf een kortere piek, terwijl de tweede alweer een paar maanden duurt, zegt de stafvoorzitter. "Op dit moment ligt de ic vol en hebben we daar vier covid-patienten. We gaan dat opschalen naar zes covid-bedden. De corona-afdeling ligt voor 80 à 85 procent vol."

Zorgen over Oud en Nieuw

Sluijmer vreest de periode na Kerst en Oud en Nieuw als mensen laks met de coronaregels blijven omgaan. "Ik houd m'n hart vast voor een mogelijke derde golf. We dragen nu weliswaar bijna overal mondkapjes, maar de meeste besmettingen ontstaan toch in huiselijke, kleine kring. En als mensen elkaar blijven opzoeken in aantallen die niet verstandig zijn, is het voor ons dweilen met de kraan open."

"Je hoort nu regelmatig: de vaccins komen eraan, maar het duurt echt nog maanden voor iedereen gevaccineerd is", waarschuwt hij. "Ik maak me best zorgen om Oud en Nieuw, wat normaal gesproken een enorm sociaal gebeuren is. Mensen gaan toch vaak even door de buurt voor een glaasje en sommigen denken wellicht: voor één avondje moet dat toch kunnen. En daar zit het gevaar."

De stafvoorzitter roept daarom iedereen op er dit jaar een bescheidener feestje van te maken en de regels na te leven. "Als we ons daar nu zo goed mogelijk aan houden, kunnen we volgend jaar met de feestdagen extra losgaan."

