Fit blijven in coronatijd: personal trainer als uitkomst

Zo ook voor Janine Speelman. Zij traint sinds oktober bij Queno Sport en Fitness in Westerbork. "Ik ben direct begonnen met een personal trainer, omdat het toch wat meer op het individu is gericht. Je krijgt een training op maat. En als ik thuis moet sporten komt daar niet heel veel van, want we hebben twee kindjes." Speelman is dan ook blij dat het sporten nog op deze manier kan; met z'n tweeën in de buitenlucht.

'Aantal sporters gaat achteruit'

Eigenaresse van Queno Sport en Fitness Annemiek Smegen ziet echter dat haar enige optie - met maximaal twee personen sporten in de buitenlucht - niet voor iedereen een optie is. "Men is ook gewoon angstig. Dat vinden wij zelf het grootste probleem van de hele situatie. Wij werken aan de gezondheid van mensen, om de weerstand hoog te houden of brengen. Ook dat wordt eigenlijk niet toegestaan, dus daarmee is het heel moeilijk om nog echt wat te doen voor mensen."

Smegen maakt zich dan ook zorgen over het aantal mensen dat sport. "In april bleek dat 50 procent minder mensen aan sporten deden. Dat is weer een beetje rechtgetrokken in september. De verwachting is dat het nu weer heel erg achteruit gaat."

Wat ook niet meehelpt is dat de winter er aankomt. "Personal training is er nog wel, maar ook daarin merken we dat mensen terughoudend te zijn. Niet iedereen wil met dit weer naar buiten." Voor Speelman is dat echter geen probleem. "Het is goed te doen. Je moet je goed aankleden en veel laagjes aantrekken."

Terug naar het oude normaal

Bij Queno Sport en Fitness zijn ze inmiddels wel gewend om steeds te schakelen. Maar het liefst gaan ze toch terug naar 'het oude normaal'. Dan kun je ook weer contact hebben met andere sporters, want dat is wat mensen ook vooral missen, ziet Smegen. "Wat ik ook zag in met name de oudere doelgroepen is dat een kopje koffie na de les echt belangrijk is. Dat kan nu al langere tijd niet natuurlijk. En sommige mensen komen juist ook voor dat kopje koffie. Het sociale contact moeten missen is natuurlijk een probleem voor heel veel mensen."

Ook Speelman gaat het liefst terug naar de oude situatie. "Het liefst sport ik weer binnen. En dat gewoon alles weer normaal is. Dat is toch wel echt de wens voor 2021. Niet alleen die van mij, maar ik denk van iedereen."