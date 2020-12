Herken de sporen van een edelhert

Dan komt het op spoorzoeken aan. Ruud Kreetz is beheerder van Natuurmonumenten in Zuid-Drenthe, maar neemt ons mee naar de IJsselvallei om te laten zien waar je op moet letten.

Overgestoken

De meeste edelherten in ons land komen voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Maar ook in de IJsselvallei leven sinds 2008 naar schatting zo'n vijftien à twintig edelherten die vanuit de Veluwe aan zijn komen wandelen.

Prenten van een edelhert

Edelherten houden van afwisseling en bewegen zich zowel in het bos als over akkers. In zo'n akker heeft Kreetz een prent gevonden. "Het heeft hier de laatste tijd geregend dus het is moeilijker te onderscheiden, maar hier zie je een afdruk. Vooral door de grootte kun je zien dat het een edelhert is geweest." Een kleinere pootafdruk had van een ree kunnen zijn.

Een andere aanwijzing is de vorm. "Een beetje stomp aan de voorkant? Dan weet je dat het mannelijke dieren zijn geweest. De mannen hebben stompe voornagels, die van de vrouwen zijn wat scherper. Je ziet dat de voortenen en de achtertenen ook zijn afgedrukt. Dit is het bewijs dat hier een edelhert heeft gelopen. Dit soort sporen hebben we in Drenthe ook gevonden dit jaar. Dat is natuurlijk fantastisch."

Andere sporen

Kreetz merkt ook andere sporen op, wederom van mannelijke dieren. "Die mannen hebben een groot gewei, dat in de zomer omhuld is door een zachte bast. In juli en augustus moet die eraf en dat doen ze langs bomen. Ze vegen met het gewei langs een boom en laten een veegspoor achter. Hier zie je zo'n oud spoor. Zo'n boom herstelt zich natuurlijk ook wel wat en het wordt groen van de algen, dus na een tijdje zie je het niet zo goed meer."

Het edelhert lust wel een sappig stukje boombast en ook dat laat sporen achter. "Dat ziet er weer anders uit dan zo'n veegspoor. De dieren zetten hun ondertanden tegen de stam en halen een stuk van die bast af. Al is dat vaak moeilijker te zien, zeker in deze tijd van het jaar."

