FC Emmen thuis tegen SC Heerenveen in beker

FC Emmen speelt in de 1/8e finale van de KNVB beker tegen SC Heerenveen. De Drentse club ontvangt de Friese club in de eigen Oude Meerdijk.

Het duel staat gepland op 18, 19 of 20 januari. Als Emmen zich weet te plaatsen voor de kwartfinale dan speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien opnieuw thuis (dat is in de tweede week van februari).

De laatste confrontatie tegen Heerenveen in de eredivisie, op 20 oktober, ging in Friesland met 4-0 verloren. In de eerste twee seizoenen in de eredivisie won Emmen twee keer van Heerenveen en werd het een keer gelijk.

Vierde bekerclash met Heerenveen

Het wordt de vierde bekerontmoeting tussen Emmen en Heerenveen. In het seizoen 2010/2011 schakelde Heerenveen Emmen uit in de beker. In de derde ronde werd het 1-3. In het seizoen 19987/1998 was Emmen in het bekertoernooi te sterk voor de club die toen werd getraind door Foppe de Haan. Martin Drent scoorde in dat duel, vlak voor tijd, de winnende treffer voor Emmen. De eerste bekerontmoeting tussen beide clubs was op 12 augustus 1995. In het Abe Lenstra stadion was het Jan de Jonge die de 0-1 maakte. Erik Tammer en Marco Roelofsen zorgden uiteindelijk voor de 2-1 zege voor Heerenveen.

Bekijk het complete programma van de 1/8e finales hieronder...

FC Volendam - PSV Vitesse - ADO Den Haag AZ - Ajax NEC - Fortuna Sittard VVV - Go Ahead Eagles Feyenoord - Heracles MVV - Excelsior FC Emmen - SC Heerenveen

De tegenstander van FC Emmen in de kwartinale komt uit de wedstrijden FC Volendam - PSV, Vitesse - ADO Den Haag, Feyenoord - Heracles of VVV - Go Ahead Eagles.