Genieten van echte winters met nostalgische beelden Drents Archief

Schaatsen op natuurijs; het is alweer een hele tijd geleden dat dat kon. Dit jaar zet een deel van de ijsverenigingen in onze provincie hun ijsbaan niet eens onder water, omdat er - als er wel geschaatst kan worden - veel te veel mensen bij elkaar komen. Zolang het coronavirus heerst, lijkt ijspret ver weg.

IJspret

Wat hoort er meer bij de winter dan schaatsen? Op een bevroren vaart, op heideplassen: jong en oud doet mee! En in Drenthe werd ook de eeuwenoude sport priksleeën beoefend. Wie verplaatste zich het snelst over het ijs? In deze video zitten schaatsbeelden uit de jaren '70, die zijn gemaakt op de heide in de buurt van Diever, en beelden van priksleeën bij Vries in diezelfde periode. Ook zie je schaatsbeelden van de Drentsche Hoofdvaart bij Smilde uit eind jaren '80.

(Het verhaal gaat verder na de video)

Sledes

Bijzondere beelden uit het straatbeeld van Meppel in 1961 in onderstaande video: daar gleed een arrenslee getrokken door paarden door de stad. Daarnaast zie je onder meer kinderen op de slee in Borger. Die beelden zijn vermoedelijk gemaakt in de jaren '70.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Sneeuw

Soms was het in de jaren '70 en '80 lastig om je een weg te banen door de sneeuwduinen. Met vereende krachten werd de weg vrijgemaakt. In onderstaande video zie sneeuwbeelden uit Vries, Anderen en Donderen uit de jaren '70 en '80.