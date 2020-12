Een rood-wit hart: De kracht van een voetbalclub

Zwiert Buurke, 65 jaar oud, is een geboren Limburger, maar heeft sinds zijn elfde een rood-wit hart. Een paar jaar nadat hij verhuisde naar Angelslo ging hij met vrienden naar de velden van Emmen om te kijken bij de wedstrijden. Buurke bleef naar de wedstrijden gaan en werd lid van supportersvereniging Rood-Wit.

Kampioenschap

"We gingen naar Rood-Wit Amsterdam, voor het algeheel amateurkampioenschap van Nederland. Ik meen dat wij met 25 à 30 bussen naar Amsterdam gingen. In die periode wist je nog niet zeker hoeveel mensen zouden komen. Dus wij waren om twee uur aanwezig in Amsterdam en om kwart over twee waren alle gehaktballen op! Volgens mij eindigde het in 1-1. Gienus Meijerink scoorde en toen waren wij kampioen."

"We hebben ooit een wedstrijd gekeken tegen Muntendam. En de supporters van die club stonden eveneens achter het doel, je stond gewoon tussen elkaar in. Het was een beetje druilerig, op een gegeven moment begon de tweede helft, dus al die supporters kwamen weer uit de kantine. Allemaal hadden ze hun biertjes op, toen ging een van die supporters voor de politieauto staan. De jongeman moest even 'pipi machen'. Nou wat denk je, wat doen die politieagenten? Helemaal niks! Die deden de ruitenwissers aan."

Thuis, was ik altijd Ajax supporter en mijn vader was voor Feyenoord. We lagen regelmatig in de clinch. Ik zei een keer tegen mijn vader ‘je moet eens meegaan naar FC Emmen’. Vanaf die tijd, hadden we thuis geen ruzie meer over voetbal." Zwiert Buurke

Zwiert kocht samen met zijn vader een seizoenkaart en samen zagen ze de club in de eredivisie komen. "Thuis was ik altijd Ajax-supporter en mijn vader was voor Feyenoord. We lagen regelmatig in de clinch. Ik zei een keer tegen mijn vader 'je moet eens meegaan naar FC Emmen'. Vanaf die tijd, hadden we thuis geen ruzie meer over voetbal. We hebben altijd samen op de tribune gezeten. Uiteindelijk zijn we op de Oosttribune beland en mijn vader ging altijd nog mee. Totdat het echt niet meer kon."

Bestuur

Ook hebben vader en zoon meerdere jaarvergaderingen bijgewoond van de supportersvereniging. Omdat ze er vaak kwamen, vielen ze op en werd er gevraagd of ze wellicht wat voor de vereniging wilden doen. "Eerst maak je pakketjes klaar, een zakje chips, wat drinken, een handtekening. Voordat je het weet zit je in het bestuur." Vandaag die dag is Zwiert voorzitter van de supportersvereniging Rood-Wit.

Kleinzoon Vinn bij Ajax (Rechten: Zwiert Buurke)

Zwiert heeft goede herinneringen aan FC Emmen. Niet alleen in de jaren dat hij jong was, ook nu. Recht tegenover de middenstip staat hij klaar om een kopje koffie of een biertje te verkopen. Hij krijgt niet altijd alles mee van de wedstrijd, maar dat geeft niet. "De eerste wedstrijd in de Eredivisie, tegen AZ, zondagmiddag half drie. Ik heb drie kleinkinderen, Vinn, Noor en Lenn. Vinn was toen acht en mocht meelopen met de spelers bij de eerste wedstrijd."

"Wij waren fan van Tim Siekman en Vinn wilde wel graag met hem meelopen. Maar vrijdag werd bekend dat Tim niet in de basis stond. Ik zei zaterdag tegen Vinn 'weet je wat ook leuk is? Dat je met de scheidsrechter oploopt!'. Ik sta bij mijn verkooppunt, tegenover de middenstip, met mijn schoonzoon. Samen zien wij Vinn de bal pakken. En in gedachten achter mij, mijn vader. Dat was prachtig."

