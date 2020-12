Hieronder lees je vijf weetjes over de kerstboom!

De kerstboom heeft Duitse wortels

De kerstboom vindt zijn oorsprong in de Germaanse geschiedenis, en komt dus oorspronkelijk uit het deel van Europa waar Germaanse talen worden gesproken. Ook Nederland hoort daarbij, maar in het algemeen wordt aangenomen dat de kerstboom oorspronkelijk uit Duitsland komt.

Kerstmis had toen weinig van doen met de geboorte van kindje Jezus, maar draaide om de midwinterviering, op de kortste dag van het jaar. Groene bomen stonden symbool voor vruchtbaarheid, en aangezien de dennenboom of de spar ook in de winter zijn groene kleur bleef houden, werd deze boom gebruikt voor de viering.

De kerstboom, die vaak midden in het dorp stond, werd versierd met appeltjes en andere attributen. Kaarsjes en kerstballen kwamen pas later. In een Frankische tekst uit de 13e eeuw wordt voor het eerst een groene boom vol kaarsen beschreven. Tijdens winters aan het eind van de middeleeuwen, plaatsten inwoners van de Elzas (Frankrijk) een boom, versierd met kaarsen, klatergoud, gekleurd papier, appels, koek en suikergoed in hun huis. Dit gebruik waaide pas halverwege de 19e eeuw over naar andere West-Europese landen, waaronder Nederland. Toen stond de kerstboom dus niet meer alleen op het dorpsplein, maar ook in de woonkamer.

Een echte kerstboom is enorm brandbaar

Een echte kerstboom in huis. Het ziet er prachtig uit en ruikt ook heerlijk. Maar als je hem niet genoeg water geeft, dan is het een potentieel groot brandgevaar. Droge takken van een spar vatten heel makkelijk vlam, bijvoorbeeld wanneer er kortsluiting optreedt in de kerstversiering. Binnen de kortste keren staat de kerstboom volledig in brand.

"Een kerstboom mag echt wel in een bak met vijf centimeter water staan", vertelde Annemarieke Leene van de Veiligheidsregio Drenthe ons eerder. "Als hij genoeg te drinken heeft, dan is het hout vrijwel niet in brand te krijgen." Het brandgevaar van kunstkerstbomen is veel kleiner. Vrijwel alle kunstbomen zijn geïmpregneerd en willen daarom niet branden.

Bekijk hier wat er kan gebeuren als je je kerstboom geen water geeft

De kerk was vroeger tegen de kerstboom

In de late middeleeuwen begonnen ook de kerken het gebruik van de kerstboom over te nemen. Tot die tijd hebben de christelijke kerken, en met name de Rooms-Katholieke kerk, de kerstboom geweerd. Dit deden ze omdat de kerstboom niets met de christelijke kerstviering van de geboorte van Jezus te maken heeft. Later werd de boom toch geaccepteerd en omarmd als een symbool van licht, ook in de kerk.

Diezelfde kerk zorgde er in de 19e eeuw voor dat de kerstboom in Nederland ook door de armere gezinnen werd omarmd. Tot die tijd was een kerstboom in huis voorbehouden aan de rijke protestantse families. In die tijd werden er veel zondagsscholen opgericht, om het evangelie te verspreiden, maar ook om de arme families te helpen. Zo raakte de kerstboomtraditie ook bekend onder de 'gewone Nederlanders'.

Dennennaalden kun je eten

De natuur zit vol eetbare producten. Dennennaalden zijn niet alleen mooi voor kerstdecoraties, ze zijn ook geschikt om een lekkere kerstlunch mee te maken. Leah Groeneweg is wildplukster en plukt takjes van de grote zilverspar en de douglasspar. "Je kunt de naalden eten. Niet zo, natuurlijk want dat is veel te hard. Maar de etherische oliën kun je gebruiken als smaakmaker."

"Ik gebruik heel vaak dennennaalden in de keuken. Het is heel makkelijk te plukken en het is een echte smaakmaker. Voor een vleugje bos op je bord!", zegt Groeneweg. Ze maakt vaak thee van dennennaalden. "Zo van de boom, met heet water erover en eventueel wat gember erbij. Heerlijk."

Let wel op dat je de naalden van de den, spar of lariks gebruikt. Niet van de taxus. De taxus is giftig. Je herkent de taxus aan de donkergroene onderkant van de platte naalden. En ze hebben een minder sterke geur. De den, spar of lariks heeft een typische dennengeur, die lekkere kerstbomengeur.

Let wel op dat de meeste dennen die als kerstbomen verkocht worden vaak behandeld zijn met een of ander goedje. Deze kun je dus beter niet gebruiken om te eten of thee van te zetten!

Groeneweg deelt graag een recept waar ze veel goede reacties op kreeg. "Het is een soort raw-food recept, het hoeft niet gebakken te worden."

Recept: Wortel-notenballetjes met lariksnaalden Ingrediënten: kop vol gedroogde lariksnaalden 200 gram winterpeen 125 gram gedroogde abrikozen 200 gram gemengde noten 75 gram kokosolie 25 gram geraspte kokos scheutje citroensap halve theelepel kaneel halve theelepel five spices kruidenmengsel snufje zout Bereiding: Vermaal de gedroogde lariksnaalden tot poeder, in een kruidenmaler of blender en zet het apart. Doe de kokosolie in een bakje en laat het smelten door het in een kom met heet water te zetten. Maal de noten in de blender. Snijd de abrikozen in stukjes en maal ze ook in de blender. Doe het noten-abrikozenmengsel in een kom. Meng hier de overige ingrediënten door. Kneed het tot een plakkerige bal en vorm er kleine balletjes van. Rol de balletjes door de gemalen lariksnaalden en zet in de koelkast om op te laten stijven.

In een kerstboom wonen 25.000 beestjes

Wedden dat je dit nog niet wist? Met de kerstboom haal je ook een heleboel beestjes in huis. Volgens keverexpert Henk Pijpers kunnen er wel 25.000 kleine dieren in een fijnspar leven.

Dit zijn vooral insecten en ongewervelde dieren. Spinnen bijvoorbeeld en springstaarten. Dennenbomen, waaronder fijnsparren, vormen een eigen ecosysteem. De meeste dieren die daarin leven zijn klein en doen de boom geen kwaad.

Maar de letterzetter is een ander verhaal. Deze kever zet zijn eitjes af in de schors van de boom. De larven die daaruit komen vreten aan de schors en verzwakken op die manier de den.

