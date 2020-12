Boswachter bindt strijd aan met natuur

Camera

In verband met de coronamaatregelen is het evenement teruggebracht tot een tv-uitzending. De jury is langs alle deelnemers gereden met in de laadklep hout, tijdswaarneming- en video-apparatuur. Overal in Europa zijn de deelnemers gefilmd bij hun prestaties. "En dat betekent dat ik alles minimaal drie keer moest doen, want het kan zijn dat je via een knock-out systeem vaker tegen elkaar moet", zegt Martijn Harms. De uitzending is volgende week zondag klaar. Dan wordt duidelijk hoe Harms het heeft gedaan.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Vliegtuigmotor

De specialiteit van Harms is de 'hotsaw'. Daarbij is het de bedoeling om zo snel mogelijk drie plakken hout van een boomstam te zagen. Dat is een precies werkje, want ze mogen niet te dik zijn en de zaag is meer dan twintig kilo zwaar. "Ik heb hem zelf gebouwd met een vliegtuigmotor", zegt Harms. Mensen moeten dit niet thuis zelf ook gaan proberen, want wij zijn getraind om hiermee om te gaan. Ook wijst hij op alle veiligheidsmaatregelen, zoals beschermende kleding en onder andere een veiligheidsbril. Wel zijn enthousiastelingen welkom om het in Borger onder begeleiding zelf te proberen.