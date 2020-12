Belangenvereniging Norg: 'Sluiting Dr. Nassau College Norg lijkt definitief'

De sluiting van het Dr. Nassau College in Norg lijkt definitief. Dat concludeert Belangenvereniging Norg op basis van onder andere doorstroomcijfers van diverse basisscholen. Eind november werd bekend dat het schoolbestuur de locatie wilde verhuizen naar Assen, omdat het leerlingenaantal de komende jaren terugloopt én het gebouw al lang niet meer voldoet. Daarover was veel verbazing in het dorp.

Op dit moment komt het overgrote deel van de leerlingen uit de Asser wijk Kloosterveen. "Die willen we gepast onderwijs in de stad Assen zelf gaan aanbieden", geeft bestuursvoorzitter Marcel Klaverkamp aan. "Als we de leerlingen uit Kloosterveen wegdenken in Norg, dan blijft er weinig over".

Weinig doorstroom vanuit basisscholen

Want lang niet alle basisschoolleerlingen uit de omgeving kiezen voor vervolgonderwijs op de locatie van het Dr. Nassau College in Norg, blijkt uit doorstroomcijfers van die scholen van de afgelopen vijf jaar. Van OBS de Hekakker in Norg gingen er 47 van de 143 leerlingen heen (33 procent), van SWS de Schans in Een gingen er 5 van de 44 leerlingen heen (11 procent) en ook van de Elsakker in Westervelde gaat het om slechts een derde van de leerlingen.

Een reden voor de lage doorstroomcijfers zou kunnen zijn dat op het Dr. Nassau College in Norg alleen de theoretische leerweg van het VMBO volledig doorlopen kan worden. Als de leerling een hoger of lager niveau heeft, moet deze na twee jaar alsnog naar een andere school in de omgeving. Ouders en leerlingen kiezen er vandaag de dag steeds vaker voor om gelijk een school te kiezen waar ze hun hele schooltraject af kunnen maken, schrijft Belangenvereniging Norg.

Verouderd schoolgebouw

De kwestie over het verouderde schoolgebouw komt volgens Klaverkamp ook niet uit de lucht vallen. "We zijn al enkele jaren in gesprek met de Gemeente Noordenveld over dit onderwerp. We hebben de gemeente uiteindelijk in november 2019 gevraagd om een toekomstplan uit te werken dat gericht was op nieuwbouw of renovatie, met een ultimatum van februari 2020. Dit ultimatum is al ruimschoots verlopen, zonder resultaat."

Plannen van oud-wethouder Reint-Jan Auwema om zowel het Dr. Nassau College als OBS de Hekakker naar MFA De Brinkhof in het centrum van Norg te verplaatsen, werden enkele jaren geleden al als 'onhaalbaar' bestempeld.

Huidig onderwijswethouder Alex Wekema gaf twee weken geleden te kennen de voorgenomen sluiting van het Nassau College erg te betreuren. "Het dak van de school kan inderdaad een opknapbeurt gebruiken", zo liet hij in de media weten. Volgens Klaverkamp zou er wel meer moeten gebeuren, zoals een schoolcomplex met flexibel in te delen lesruimten.

Geen investering vanuit gemeente

Volgens de Belangenvereniging Norg is de kans klein dat de gemeente Noordenveld groots wil investeren in de school, mede omdat het aantal leerlingen de komende jaren naar verwachting nog verder zal afnemen. Verschillende partijen in de gemeenteraad dienden vorige week een motie in om meer duidelijkheid over de school te krijgen. De gemeenteraad heeft, onder andere door de cijfers, geconcludeerd dat 'het bestaansrecht van de school onhoudbaar is geworden', zegt de Belangenvereniging.

Einde verhaal

De Belangenvereniging Norg zegt er alles aan gedaan te hebben om de school te behouden. Als de gesprekken tussen de school en de gemeente echter niets opleveren en ouders voor ander vervolgonderwijs kiezen, lijkt er echter niet veel meer aan te doen. Een laatste optie zou volgens de Belangenvereniging nog zijn dat bijvoorbeeld het Terra College of RSG De Borgen een dependance van hun scholen in Norg creëren. Anders is het einde verhaal.

Nieuwe invulling van de locatie

Als het Dr. Nassau College in Norg definitief de deuren sluit, wil de Belangenvereniging Norg dat de gemeente meteen met een plan voor de locatie aan de slag gaat. Een situatie zoals met het voormalige pretpark De Vluchtheuvel - dat jaren leegstond, gekraakt werd en afbrandde - moet volgens de vereniging voorkomen worden.

"Als het aan ons ligt worden er meteen plannen uitgewerkt over een nieuwe invulling van de locatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan appartementen voor tweepersoonshuishoudens voor senioren en/of starters, want dáár is behoefte aan in Norg. Als je nu begint met tekenen, kan dit er binnen 5 jaar al staan. Begin je hier pas mee als de school dichtgaat, dan loop je weer bijna 2 jaar achter de feiten aan", aldus de Belangenvereniging.

De vereniging wil het plan binnenkort met de gemeente bespreken en dan zal ook de verhuizing van alleen OBS de Hekakker naar MFA De Brinkhof weer genoemd worden. De belangenvereniging hoopt dat inwoners voor de invulling van de locatie aan de Schoolstraat - de huidige locatie van OBS de Hekakker én het Dr. Nassau College - kunnen meedenken. "Als je De Hekakker naar De Brinkhof verplaatst, komt er aan de Schoolstraat ongeveer 13.000 vierkante meter grond vrij. Laat de mensen vooral met goede ideeën komen!".

