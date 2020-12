Meisje achtervolgd door drone in Midden-Drenthe

Een meisje uit de gemeente Midden-Drenthe is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur achtervolgd door een drone. Dat meldt de politie via Facebook. De drone bleef boven het huis van het meisje hangen.

Het slachtoffer werd erg angstig door de achtervolging. "Het had een grote impact op haar veiligheidsgevoel", schrijft de politie. Om de privacy van het meisje te beschermen maakt de politie niet bekend in welk dorp in Midden-Drenthe het drone-incident is gebeurd. "Toen de collega's ter plaatsen kwamen, was de drone al snel uit de lucht en konden ze niet meer traceren waar hij vandaan was gekomen", zegt een woordvoerder.

De politie benadrukt dat dit niet toegestaan is en verwijst naar de regels voor dronegebruik op de site van de Rijksoverheid. Zo heb je bij het recreatief gebruik van een drone onder andere te maken met een maximumgewicht, maximum vlieghoogte, beperkte vliegzones, beperkte vliegtijden, voorrangsregels, privacyregels en je moet de drone altijd kunnen blijven zien.

Nieuwe regels per 31 december

Die regels worden overigens wel vanaf 31 december in de hele Europese Unie aangescherpt. Zo moet de eigenaar van een drone die zwaarder is dan 250 gram of een camera heeft zich registreren, een vliegbewijs halen én een kennistest over de regels afleggen. Nu geldt dat al voor professionele vliegers.

Nederlandse gebruikers doen dat bij de RDW, die ook de registratie van andere voertuigen zoals auto's verzorgt. Men mag niet vliegen boven mensenmassa's, woonwijken of rond vliegvelden en alleen onder voorwaarden boven mensen of bebouwing.

Er zijn al langer zorgen over privacy vanwege drones die met camera's zijn uitgerust. Ook moet de nieuwe wetgeving bijdragen aan de veiligheid omdat dronegebruik toeneemt en het steeds drukker wordt in de lucht.