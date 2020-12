MHBOS: Waarom K1-kampioen Sem Schilt niet zoveel kan met zijn bijnamen

Wat is de bijnaam van Sem Schilt? We vragen het aan Ernesto Hoost. Hij is samen met Schilt de recordhouder K1 wereldtitels met vier stuks. Zijn gloriejaren lagen in de jaren '90 en je kan zeggen dat hij de weg plaveide voor Schilt. "Als ik aan Sem denk, dan schiet mij één woord te binnen: groot. Ze noemden hem de Hightower."

'Hightower'

Hightower. Een personage uit de comedyfilm Police Academy. Dat moet toch beter kunnen. En dus op zoek naar het antwoord. Op naar Zuidlaren, op naar Sem Schilt. Het dorp van Berend Botje, maar ook van de sportschool van Schilt. Voordat de lockdown inging, werd er nog flink gesport. Na een stevige online les die de vechtsporter heeft gegeven, gaat hij in op de bijnamenkwestie. "Bij het kickboksen is dat heel erg normaal. Een bijnaam kan je namelijk goed vermarkten. Daarom heeft elke vechtsporter wel een bijnaam", legt Schilt uit.

"Ze noemen me maar hoe ze willen", geeft Schilt aan. "Supersized Semurai, The Dutch Destroyer, Semtex; het zegt me allemaal niks. "Ik ben gewoon Sem Schilt en ik stomp ze in elkaar. Daar gaat het voor mij om."

Alleen maar groot

Met vier wereldtitels is Schilt één van de grootste sterren van het kickboksen. Toch vonden tegenstanders dat hij zijn succes te danken had aan zijn lengte. "Mijn tegenstanders zeiden altijd: hij is alleen maar groot. Of ze hadden een excuus. Dat ze ziek waren of niet helemaal fit. Ik ken die verhalen inmiddels wel. Ik wist voordat ik ging vechten dat ik ze toch wel zou gaan pakken."

Hoost weet hoe moeilijk het is om te vechten tegen Schilt. "Ik ben een stuk kleiner. Het was altijd pittig vechten. Met zijn lange poten, je kwam er dan soms niet aan te pas.

(Verhaal gaat verder onder de video)

Aanbeden als een halfgod

Ondanks de lange poten was het respect van Hoost en Schilt naar elkaar toe groot. En al mocht Schilt bij sommige vechters minder populair zijn, hij was in Japan, waar de sport K1 heel groot is, een halfgod. Karin Mulder volgde voor RTV Drenthe de successen van Schilt en was in 2006 in Japan tijdens zijn tweede wereldtitel. "Het was een gekkenhuis in Tokio. Dan wilde die kleine Japannertjes met hem op de foto. Of vrouwen die hun handen tegen die kolenscheppen van Sem aanzetten. Dat heb ik heel veel gezien."

"Als ik op straat liep, kon ik bijna niet lopen. Ik werd continu aangesproken", legt Schilt uit. "Hij werd daar aanbeden", zegt Mulder. "Hier in Nederland gaat het er heel anders aan toe. Wij zeggen gewoon: Hé Schilt!"

Semmy

Maar is dat wel zo? Schilt geeft antwoord. "Mensen die mij kennen, zeggen Sem. Voor een buitenstaander ben ik Semmy. Daarom heet mijn sportschool ook Semmy Schilt Fight Game Academy. Eigenlijk kan je zeggen dat Semmy mijn bijnaam is. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie!"

Sem Schilt in zijn Semmy Schilt Fight Game Academy (Rechten: RTV Drenthe / Florian van Velthoven)