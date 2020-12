De week van Drenthe: lockdown en boerenkraampjes

In de loop van maandag werd het steeds duidelijker dat er een lockdown aankwam. Veel mensen wilden daarom nog even de laatste kerstcadeautjes halen, wat voor grote drukte zorgde in de Drentse winkelstraten. De Meppeler binnenstad werd zelf op slot gedaan. Veel winkels en ook kappers besloten in aanloop naar de lockdown nog een extra koopavond in te lassen.

Laatste schooldag

Dinsdag was de lockdown dan echt een feit. De niet-essentiële winkels zijn gesloten en het is de laatste schooldag voor veel schoolkinderen. Op basisschool De Fontein in Dwingeloo was voor woensdagavond een kerstmusical voorbereid. Die werd, in aangepaste vorm, een dag eerder gehouden.

Bloedplasma voor corona

Op woensdag konden we zien hoe Reinder Dorenbos zijn bloedplasma doneerde bij bloedbank Sanquin in Hoogeveen. In oktober werd hij positief getest op het coronavirus. De antistoffen die nog in zijn bloed zitten worden gefilterd en verzameld voor een geneesmiddel.

Dilemma voor verzorgingshuizen

Drentse verzorgingshuizen houden hun hart vast. Want wat als de bewoners met de feestdagen te veel bezoek krijgen of familie de bewoners ophalen voor een gezellig kerstdiner thuis en corona voet tussen de deur krijgt? Gezelligheid of gezondheid, dus. Donderdag namen we een kijkje bij het woonservicecentrum van De Weyert in Dwingeloo, om te kijken hoe ze hier met de feestdagen omgaan.

Lokaal kopen

Om drukke supermarkten te vermijden, kiezen steeds meer mensen ervoor om bij de boer te kopen. Maar hoe weet je waar je die producten kan vinden? De app Het Kraampje moet hulp bieden en geeft aan welke boeren waar in het land hun producten aanbieden. Vrijdag vertelden Bernd Hietberg en Willemijn Kleijn meer over hun app.

En? Ben jij een beetje op de hoogte van het Drentse nieuws van deze week? Check je nieuwskennis in de nieuwsquiz van de week.