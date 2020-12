Drenthe herontdekt: 'Nieuwe gast bijzonder positief over provincie'

Kamperen in Drenthe is populair (Rechten: Marketing Drenthe)

Marketing Drenthe heeft dit kwartaal een onderzoek uit laten voeren onder de mensen die in coronatijd in Drenthe op vakantie zijn geweest. En wat blijkt? De 'nieuwe' gasten zijn bijzonder positief over onze provincie.

Zo waren 4 op de 10 gasten al minstens drie jaar niet in Drenthe geweest. Voor 7 procent van de mensen geldt zelfs dat ze nog nooit in Drenthe waren geweest. Bij driekwart van deze 'nieuwe' gasten overtrof Drenthe de verwachtingen. Deze groep gaf hun verblijf gemiddeld een 8,4 als cijfer.

Maar wat verwachtten de gasten dan in eerste instantie van Drenthe? Astrid Crum van Marketing Drenthe: "Heel veel mensen hebben toch nog wel een beetje het beeld van Drenthe van 'daar zijn hunebedden, daar kun je fietsen, 't is misschien toch een bestemming voor wat oudere mensen'. En wij zijn nu drie jaar bezig om Drenthe met een andere beeld op de kaart te zetten. Maar het imago dat een regio heeft, daar kom je niet zomaar van af." Uit onderzoeken blijkt ook wel dat dat beeld aan het veranderen is, ziet Crum. De veranderende trend van basic, terug naar de natuur, wat meer tijd voor de kinderen past goed bij Drenthe, vindt Crum.

Terug naar Drenthe?

En we kunnen ook verwachten dat deze groep mensen terugkomt naar Drenthe: maar liefst 94 procent geeft aan dit te willen doen. 95 procent van hen raadt een bezoek aan Drenthe dan ook aan aan vrienden en familie.

Astrid Crum van Marketing Drenthe plaatst wel een kleine kanttekening bij dit vooruitzicht: "Uit sentimentonderzoeken onder Nederlanders in het algemeen blijkt dat bijna de helft van de mensen positiever over Nederland als vakantieland is gaan denken, maar dat de meerderheid in de zomer van 2021 - als het kan - toch wel graag naar Duitsland, Frankrijk of Spanje op vakantie." Crum hoort echter ook dat er campings zijn waar mensen alweer voor de meivakantie geboekt hebben, "dus dat zou ook een positief effect kunnen zijn. Dat ze niet in de zomervakantie komen, maar in andere vakanties. En dan zijn ze uiteraard ook van harte welkom."

Minder toerisme

Ondanks de positieve beoordelingen, ging het dit jaar wel slechter in de toerismesector vanwege de gevolgen van het coronavirus. Crum legt uit: "We hebben de cijfers tot en met het derde kwartaal. Als we naar het totaal voor de logiesaccommodaties kijken, zitten we [in Drenthe, red.] op -15 procent. Maar het verschilt wel erg per accommodatie."

Zo deden kampeerterreinen het relatief goed. Het voorseizoen ging verloren, maar in de zomer werd dat goedgemaakt. "Landelijk steeg het aantal overnachtingen op campings in de zomer met 27 procent en hier in Drenthe was dat maar liefst 59 procent", vertelt Crum. "Een extreem goeie zomer op de campings."

De groepsaccommodaties hebben het juist relatief slecht gedaan. "Bij die laatste groep zie je wel 50 procent minder overnachtingen dan vorig jaar, dus dat is heel fors", signaleert Crum. Bij veel groepsaccommodaties werd creativiteit ingezet om toch wat gasten te kunnen verwelkomen: er kwamen restaurantjes bij, of het terrein naast de groepsaccommodatie werd gebruikt als kampeerterrein.

Beluister hier het hele gesprek met Astrid Crum van Marketing Drenthe bij Cassata.

