Baanbrekers: 'Weer terug op de klantenservice is fantastisch'

In de serie Baanbrekers volgen we deze week vijf mensen die door de coronacrisis noodgedwongen het roer om moesten gooien. Vandaag Helga Idema (50) uit Emmen. Zij heeft een eigen hostessbedrijf en -bureau, maar zat in maart na de welbekende persconferentie ineens met een lege agenda thuis.

'Huilend wakker'

"Dat deed echt heel veel met me. Om eerlijk te zijn ben ik ook een aantal ochtenden huilend wakker geworden. Mijn vriend zei: 'Maak je niet druk, het komt wel goed'. Maar dat je altijd gewerkt hebt en niet weet hoe je dag eruit komt te zien, dat vond ik heel bijzonder. Los van het financiële aspect, dat heeft ook wel invloed. Maar ik had twee goede jaren gehad en wel een buffer."

Nog maar 2,5 jaar geleden zette Idema haar eigen bedrijf op. Subliem Hospitality. "Ik gaf hospitality en gastvrijheidstrainingen. En daarnaast heb ik een eigen hostessbureau waarbij ik gastheren en gastvrouwen inzet op grote evenementen, congressen en beurzen. Daarnaast was ik bij FC Emmen actief en verantwoordelijk voor de begeleiding van sponsoren en gasten bij het hoofdgebouw."

Helga Idema met haar collega's bij het Hello Festival in Emmen (Rechten: Helga Idema)

Toen Idema in augustus 50 jaar werd, was dat wel een keerpunt, vertelt ze: "Dat heeft me wel aan het denken gezet. 50 jaar en corona. Ik dacht: Ik moet weer werk gaan aanpakken in loondienst, zodat ik structuur in mijn leven krijg. Dat heb ik gedaan."

Teamleider op de klantenservice

Idema is nu werkzaam als teamleider op de klantenservice van zorgaanbieder Espria. Eerder werkte ze al als manager op de klantenservice van onder meer bank ING. "Ik ging nadenken: wat heb ik altijd leuk gevonden? Dat was de klantenservice. Via een site van teamleiders kwam ik dit tegen. Ik heb drie gesprekken gehad en ben aangenomen. Het was in één keer raak."

"We zijn nu bij de Espria Ledenvereniging in Beilen", vertelt Idema op het kantoor. "Dit is sinds 16 september mijn nieuwe werkgever. Het bevalt heel goed. Het is fantastisch, ik heb leuke collega's en we hebben uitdagende doelen."

"Hier wordt druk gebeld", wijst Idema de werkvloer aan, waar een handjevol medewerkers zit te bellen. "Dit team stuur ik aan. Eén derde van de mensen zit hier, twee derde werkt thuis."

Bedrijf op laag pitje

Haar eigen bedrijf staat op een laag pitje. "Ik vind het lastig in te schatten hoe de toekomst eruit zit. Ik vind het een brug te ver om er nu een streep door te zitten. Het is toch wel mijn kindje. Ik laat het nu voor wat het is."

De kans is groot dat Idema nog een tijdje bij Espria blijft. "Ik heb net een aanbieding voor een jaarcontract gekregen", lacht ze.

'Ga niet zitten wachten met de armen over elkaar'

"Mijn boodschap aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten? Ga vooral niet bij de pakken neerzitten. Er komt een moment dat je bij jezelf te rade gaat: wat moet ik nu? Blijf niet zitten wachten met de armen over elkaar. Ga actie ondernemen", zegt Idema. "Ik ben ervan overtuigd dat als jij je laat zien en je laat gelden, dat er kansen voor je zijn op de arbeidsmarkt. Ook in deze coronatijd."