Anthony Geraci (1954, New Haven, Connecticut) raakt op 4-jarige leeftijd al in de ban van de piano. Zijn ouders kopen een Kimball Grand Piano voor de jonge Anthony en zijn moeder zorgt er voor dat hij pianoles krijgt aan The Neighborhood School of Music. Hij is tegenwoordig een veteraan in de Amerikaanse muziekscene en heeft in de loop der jaren met heel veel bluesartiesten gespeeld, zoals Muddy Waters, Big Joe Turner, J.B. Hutto, Otis Rush, Jimmy Rogers, Big Mama Thornton, BB King, Buddy Guy, Van Morrison, J. Geils, Hubert Sumlin, Steve Miller en Chuck Berry. Hij speelde ook mee op meer dan vijftig albums van bluesgrootheden als Big Walter Horton, Carey Bell, Odetta, Charlie Musselwhite, Lazy Lester, Snooky Prior en John Brim.

Geraci is een origineel lid van Sugar Ray and the Bluetones en van Ronnie Earl and The Broadcasters. In 2008 werd hij genomineerd voor twee W.C. Handy Awards. Zeer recent verscheen Geraci's nieuwe album 'Daydreams In Blue', een album met tien nieuwe eigen composities en twee covers. Geraci speelt piana en zingt op een enkel nummer. Maar de meeste vocalen worden door Walter Brennan gedaan. Monster Mike Welch speelt op de meeste nummers gitaar alleen in de e fraaie soulblues No One Hears My Prayers neemt Walter Trout een scheurende gitaarsolo voor zijn rekening.

Muzieklijst Harry's Blues zondag 20 december 2020