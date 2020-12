MHBOS: Ook cameramensen missen amateurvoetbal: 'Meer waardering dan bij de profs'

In de achtste aflevering van Met het Bord op Schoot, het achtergrondprogramma in sportloze tijden van RTV Drenthe, komt Peter Hendrikson aan het woord. Hij is al jaren cameraman voor de regionale omroep. Normaal gesproken rukt hij ieder weekend uit voor het amateurvoetbalprogramma Onze Club.

"Tuurlijk is dit onwennig. Ik hoor hier niet te zitten, maar aan de andere kant", geeft Hendrikson aan Het lampje op de camera schijnt voor deze keer in het gezicht van de cameraman. In zijn domein, het camerahok, begint hij over zijn werkzaamheden voor Onze Club. "Het is de bedoeling dat kijkers ons werk vergeten. Je moet zo onopvallend mogelijk filmen. Dat het heel smooth gaat."

Heerlijk om te filmen

Ritjes naar Westerbork, Norg, Klazienaveen. Hendrikson kent het Drentse amateurvoetbal op zijn duimpje. Of het niveau de cameraman stoort? "Nee, nooit. Als een wedstrijd in de hoogste klasse saai is, verlies ik mijn aandacht. Wedstrijden in de laagste klasse waarin veel gebeurt zijn heerlijk om te filmen. Je ziet dat heel veel mensen lol hebben in het spel. Daar geniet ik ontzettend van."

Ook vakcollega Jan Sliep heeft uren op een steiger langs de lijn achter de rug. De wedstrijd CSCV - Hoogeveen op 24 november 2019 vergeet hij niet snel. "De speler miste, dus ik pakte hem even 'close' in beeld. Dat doe je altijd als cameraman", begint Sliep een vermakelijk verhaal. "Ik zie die speler in mijn viewfinder een hoge bal volgen en opeens 'bam'. Ik voel iets tegen m'n camera aankomen. Ik weet meteen dat het de bal is, natuurlijk."

Vloeken

Een belangrijk onderdeel van de camera van Sliep valt naar beneden. "Ik doe een vloek. Een schrikreactie. Vervolgens kijk ik naar beneden naar collega René Posthuma. Die maakt aantekeningen van de wedstrijd en heeft helemaal niets door. Die ziet opeens die viewfinder naast hem liggen."

"Het was de eerste keer dat een cameraman geraakt is. Normaal geef je een gil als de bal richting de cameraman gaat, maar ik was druk bezig op mijn laptop een kans te noteren", weet Posthuma. Sliep: "Vervolgens heeft René de viewfinder gepakt en is de steiger opgeklommen. In de tussentijd gaat het spel ook door. Het is niet zo dat de scheidsrechter op de jongen met de camera wacht."

Tip voor de mensen langs de lijn: de volgende keer even roepen. Gelukkig eindigde de partij in 0-0. "Je komt heel veel enthousiaste mensen tegen. Clubbestuurders, terreinknechten. Het vriendelijke ontvangst is eigenlijk wel het leukste moment", vertelt Hendrikson. Sliep is het met zijn collega eens: "Soms een gehaktballetje. In de bestuurskamer is iedereen blij dat je komt. Ik denk dat je in het amateurvoetbal als cameraman meer waardering krijgt dan bij de profs."

Buiten de provinciegrenzen

De beelden van cameramannen van Onze Club komen soms ook buiten de provinciegrenzen terecht. "Ik kom bijvoorbeeld in Sneek, Emmeloord. Zelfs in Katwijk. Mensen kennen het programma en zijn meestal erg enthousiast. Onze Club staat dicht bij de mensen. We komen ook bij de kleine clubs. Dat blijft erg leuk", besluit Hendrikson.

Bekijk de hele aflevering van Met het Bord op Schoot hier.