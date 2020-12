Samenleven met een edelhert kan prima: 'Schade valt mee'

Zijn beroep is veelzijdig. "Ik zorg ervoor dat boeren niet teveel schade oplopen, maar ook dat mensen op hun paard blijven zitten, dat de slagbomen er goed voorstaan en soms gaan we er 's nachts op uit om achter stropers aan te gaan."

Schade door edelherten

Oosting is van mening dat de schade die edelherten zouden veroorzaken wel meevalt. "Ze leven hier in een gebied van ongeveer vijfduizend hectare. Vandaag zitten ze hier en morgen daar. Zo verdelen ze dat best wel over het gebied. Toevallig heeft een roedel van wel tien tot twaalf dieren een dikke hectare schade aangericht in mijn eigen gebied hier vlak bij. De boer kan dat verhalen bij de provincie. Dat wordt netjes betaald."

Liever niet

Edelherten in het wild, voor de boeren hoeft het niet zo. "Zij zeggen natuurlijk net zo graag: 'schiet ze maar dood'. En dat snap ik ook nog wel. Ze hebben last van dassen, van roeken, van ganzen, noem het maar op. Daar komt dan ook nog het edelhert bij."

Nulstand

In Drenthe is een nulstand voor groot wild. Maar onlangs is besloten dat er niet op korte termijn op het edelhert in de provincie geschoten wordt, omdat er geen sprake is van schade aan landbouwgewassen of verkeersonveilige situaties.

Volgens Oosting kan in Drenthe makkelijk een edelhert leven: "Zeker nu er nog maar één is. Je hebt geen last van zo'n beest. Hij zal best hier en daar wat schade veroorzaken, maar Drenthe is groot zat. Stel dat er vandaag of morgen ook hinden bijkomen, dan komen er ook jonkies. Dan zal je in de toekomst beheerafspraken moeten maken met de provincie en met de grondeigenaren. Daar kun je een plan voor opstellen."

Beleidsplan

Volgend jaar wordt het flora- en faunabeleidsplan geactualiseerd. Dan spreken verschillende partijen opnieuw over de nulstand voor het edelhert in Drenthe en over de vraag of hier meerdere edelherten welkom zijn.

