Bekende oud-politiebaas Jan Blaauw uit Nieuw-Buinen overleden

Voormalig hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, Jan Blaauw, is gisteren op 92-jarige leeftijd overleden. Blaauw werd in 1928 geboren in Nieuw-Buinen en stierf in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs, dat meldt de politie Rotterdam.

Maar liefst veertig jaar droeg Blaauw het politie-uniform. Hij groeide op in Nieuw-Buinen en meldde zich in 1949 aan bij de politie. Hij had een voorkeur voor het korps Rijkspolitie, maar het werd de gemeentepolitie Rotterdam, waar hij in maart 1950 als aspirant werd aangesteld.

Zijn vader was ook politieman. In 1955 behaalde de ambitieuze Blaauw zijn inspecteursdiploma. Daarna werkte hij op verscheidene Rotterdamse politiebureaus, eerst bij bureau Boezemsingel en wist het van straatagent te schoppen tot hoofdcommissaris. Hij werd voor velen het gezicht van de Nederlandse politie en in elk geval van de Rotterdamse.

Na zijn pensionering schreef hij diverse boeken over het recherchewerk. Zo verschenen er publicaties over de Puttense moordzaak en de strijd tegen drugshandelaren van Blaauws hand. In zijn autobiografie Dossier Blaauw schrijft hij dat in zijn begintijd zijn pistool 'nogal los in het holster' zat. Blaauw raakt verwikkeld in diverse schietincidenten, maar heeft naar eigen zeggen tot zijn eigen opluchting nooit iemand geraakt.

"Jan Blaauw was een politieman in hart en nieren, ook na zijn pensioen", laat een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam weten.