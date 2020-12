Laura Siebring zit vast in Londen: 'Ik zat te janken in de taxi'

Laura Siebring uit Eext zou vandaag aankomen op Schiphol. Haar vlucht werd gecanceld, maar ze was gisteren nog net op tijd om een plaatsje op de veerboot te reserveren. In de taxi naar de trein richting de veerboot kreeg ze wederom slecht nieuws; de de boot bleek ook niet te gaan. Zo bezorgt een kort bezoekje aan Londen haar een eenzame Kerst: "Ik heb goed zitten janken in de taxi."

Oorspronkelijk komt Siebring uit Gasteren, maar op haar 13e verhuizen haar ouders naar Eext. Vier jaar geleden verhuist ze voor de liefde naar de Britse hoofdstad. Op het moment dat de relatie alsnog strandt, heeft ze al een heel nieuw leven opgebouwd. Ze besluit aan de andere kant van Het Kanaal blijven: "Ik heb hier een huis, een goede baan en veel vrienden."

Naar Nederland

Toch besluit ze een paar weken terug om tijdelijk terug te keren naar Nederland. Ze zegt haar huur op en reist op 2 december van Londen naar Eext. In de tussentijd begint ze Londen toch een beetje te missen en besluit ze een week terug naar 'huis' te gaan: "Ik zou voor een weekje naar Londen gaan. Daarna zou ik terugvliegen naar Nederland om samen met mijn ouders en mijn oma van 97 jaar Kerst te vieren."

In Londen doet ze voor vertrek nog een coronatest en na aankomst staat er nog één gepland in Groningen. Tot de uitslag er is, zou ze op haar kamer in het ouderlijk huis blijven, op voldoende afstand van alles en iedereen: "Mijn ouders zitten in de risicogroep, dus daar ben ik heel voorzichtig mee." Maar de test in Groningen wordt nooit afgenomen. Siebring zit alleen in Londen tijdens Kerst.

Paniek

Net op het moment dat het bekend wordt dat er een gemuteerd coronavirus ronddwaalt in Engeland, staat Siebring op het punt naar Eext te gaan. "Opeens kwam premier Johnson met een Tier 4, een aanscherping van het risiconiveau. Die hadden we nog niet eens. We hadden Tier 1, 2 en 3", verklaart Siebring verontwaardigd. "Het tekent de situatie waarin de overheid zich bevindt op dit moment. Ze zijn in een soort staat van paniek. Dat merk je aan alles."

Eenzame Kerst

Siebring baalt als een stekker: "Ik zou in ieder geval voor de Kerst bij mijn ouders zijn tot begin januari." Mede omdat de strenge lockdown in Nederland wordt ingevoerd, besluit de inwoonster van Londen terug te keren naar haar stad: "De barretjes en restaurants waren hier in ieder geval open." Ze is niet de enige die in dit schuitje zit: "Veel vrienden van mij overkomt hetzelfde. Engelse vrienden zijn halsoverkop naar hun familie op het platteland gegaan, maar in Londen wonen veel expats. Londen is expats."

Ik ga niet in mijn uppie in een huis zitten waar ik niet wil zijn, in een land waar ik niet wil zijn." Laura Siebring

Kosten

Naast het feit dat Siebring niet met haar familie Kerst kan vieren, kost deze gang van zaken ook nog eens een hoop geld: "Ik heb een vlucht betaald, die gecanceld is. Daarvoor krijg je een voucher. Datzelfde geldt voor mijn ticket voor de veerboot. Nog een voucher. De kosten voor de trein en de taxi ben ik ook kwijt en als ik een nieuwe vlucht wil boeken, stel naar Frankrijk, dan moet ik dat opnieuw betalen. Dat maakt de situatie extra zuur."

Bovendien staat haar auto nog op Schiphol. "Ik heb met Schiphol Parking gebeld en de situatie uitgelegd. Ik betaal tien euro per dag omdat mijn auto daar staat. Ik heb de situatie uitgelegd, maar helaas voor mij en mijn bankrekening kan de klantenservice er ook niets aan doen."

Regels breken

In Engeland is de situatie schrijnend op dit moment. Zo mag Siebring alleen voor noodzakelijke doeleinden naar buiten. Dat houdt in: alleen voor boodschappen, de apotheek en om te sporten. "Officieel mag ik geen mensen zien, maar wees realistisch. Dat ga ik wel doen."

De Engelse overheid heeft aangegeven dat er geen 'Christmas bubbles' zijn toegestaan. Dat wil zeggen dat er zelfs voor Kerst geen extra sociale contacten mogen worden onderhouden. Siebring trekt haar eigen plan: "Ik ga de regels wel breken met Kerst. Ik ga niet in mijn uppie in een huis zitten waar ik niet wil zijn en in een land waar ik niet wil zijn."

Kerstboom

Ze heeft zich inmiddels neergelegd bij het feit dat ze in Londen zit tijdens Kerst. Al was ze daar niet op voorbereid: "Ik wil niet met mijn hoofd tussen twee werelden in zitten, dan heb ik namelijk geen rust in mijn hoofd. Ik heb nog een klein beetje hoop dat ik donderdag een negatieve test terugkrijg en dat ik eventueel met het showen van een negatieve test via een ander land mag vliegen. Het is toch eigenlijk te zot voor woorden dat ik mijn eigen land niet in kan?"

Als die negatieve test niet meer op tijd komt, staat Siebring voor nog meer ongeplande bestedingen: "Ik heb niet eens kerstversiering, laat staan een kerstboom! Ik bestel er desnoods wel eentje op Amazon." Zo probeert ze er toch maar het beste van te maken.