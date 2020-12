Wandelaar Jeroen Mulder in problemen door scheenbeenblessure

Voor Emmenaar Jeroen Mulder is het momenteel even doorbijten. De wandeltocht van de 170 kilometer langs de vijf ziekenhuizen in Noord-Nederland verloopt namelijk niet zonder kleerscheuren. Zijn linkerscheenbeen begint op te zetten.

Volgens hem komt dat door domme pech. "Ik heb in de sportschool een wondje opgelopen, waar ik nu last van begin te krijgen. De blessure komt niet door het wandelen, en is er ook niet door verergerd." Mulder is langs zijn huisarts gegaan, die hem vertelde dat de wond op zijn scheenbeen is ontstoken, maar goed te behandelen is. "Hopelijk hoef ik nu niet helemaal te stoppen."

Door de blessure kon hij de etappe van Assen naar Hoogeveen in ieder geval niet lopen. Hij laat weten dat de pijn minder is, en hij morgen wel van start wil gaan in de afsluitende etappe van Hoogeveen naar Emmen. "De vooruitzichten zijn nu beter, en ik ga ervan uit dat het lukt, al moet ik eerst door de pijn bijten. Ik heb A gezegd en wil ook graag B kunnen zeggen."

'Weet het even niet meer'

Eerder op de dag was hij behoorlijk minder positief over het vervolgen van zijn avontuur. "Mijn scheenbeen doet enorm pijn. Ik kan er niet eens op staan, laat staan 30 kilometer lopen", vertelde Mulder op Facebook. "Ik ga kijken wat 24 uur rust gaat doen, maar ik kan niks beloven. Ik weet het even niet meer", vreesde de wandelaar. "Ik moet wel kunnen lopen. anders heeft het allemaal geen nut."

Aandacht voor Longfonds en de zorg

De Emmenaar wil juist alle kilometers afleggen om aandacht te vragen voor het Longfonds en de zorg. "Ik vind het erg fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen. Ik heb veel longpatiënten in de familie. Mijn vrouw en dochters hebben astma en mijn vader COPD. Ik ben blij met elke euro die ik hiermee ophaal voor het Longfonds", vertelde hij eerder.

Hij liet weten veel respect te hebben voor de zorg. "De 170 kilometer die ik loop is niets vergeleken met de maanden waarin de zorg al onder druk staat. Normaal zou ik tijdens de tocht bloemen brengen naar elk ziekenhuis, maar door corona hebben we dat maar aangepast", verklaarde de wandelaar.

En dit is gewoon kut. Sorry voor het taalgebruik. Scheenbeen links is opgezet en doet dermate veel pijn dat ik er... Posted by Jeroen Mulder on Sunday, December 20, 2020

Lees ook: