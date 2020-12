Drents Museum trekt 95.000 bezoekers in coronajaar

Uiteindelijk trok het museum, dat op 13 december opnieuw de deuren moest sluiten vanwege de nieuwe lockdown, dit jaar 95.000 bezoekers. Vorig jaar waren dat er nog 170.000.

'Ingrijpende besluiten'

"2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Het coronavirus veroorzaakte veel persoonlijk leed. Ook voor ons museum moesten we helaas ingrijpende besluiten nemen", zegt directeur Harry Tupan. "Tijdens de eerste lockdown hebben we veerkracht getoond en snel geschakeld. Daardoor konden we gelukkig de grote publiekstrekker Viva la Frida! én In de ban van de Ararat exact een jaar verplaatsen."

De al geplande expositie Henk Helmantel Meesterschilder is naar voren geschoven. Vanaf de opening tot 13 december heeft de tentoonstelling 21.000 bezoekers getrokken, waarvan de helft uit Noord-Nederland. De expositie scoort met een 9,1 een hoog waarderingscijfer. De expositie Barbizon van het Noorden, die eind vorig jaar werd geopend en werd verlengd tot en met 13 september dit jaar trok 68.000 bezoekers. Die waardeerden de tentoonstelling gemiddeld met een 8,6.

Tupan noemt de opening van Bar Brasserie Pingo in september een lichtpuntje in het moeilijke jaar, net als die van Studio DM, een artist in residence waar beeldend kunstenaars, musici en auteurs nieuw werk kunnen maken.

Toch positief resultaat

Ondanks het moeilijke jaar laat Tupan weten dat het museum het jaar afsluit met een positief resultaat. Als een van de musea van provinciaal belang wordt het Drents Museum financieel ondersteund door de provincie, net als onder meer het Gevangenismuseum in Veenhuizen en het Hunebedcentrum in Borger. Daarnaast maakte het museum gebruik van de regelingen die er waren om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Op 28 maart wordt de tentoonstelling In de ban van Ararat geopend, waarbij 160 kostbare archeologische voorwerpen uit Armenië te zien zijn. Op 10 oktober is het de beurt aan Viva la Frida!

