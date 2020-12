RIVM meldt 236 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In de afgelopen 24 uur zijn in Drenthe 236 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast zijn twee inwoners van gemeente Assen opgenomen in het ziekenhuis en is een inwoner van Noordenveld aan de gevolgen van het coronavirus overleden.

Gisteren werden in onze provincie nog 293 positieve tests vastgesteld. In dat aantal zaten wel cijfers verwerkt van de dag daarvoor, die vanwege een storing bij een van de laboratoria incompleet waren.

Ziekenhuiscijfers

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen er momenteel 32 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Drenthe, van wie tien op de intensive care. Voor het weekend maakte het AZNN nog melding van 34 coronapatiënten in de Drentse ziekenhuizen.

De ziekenhuizen in Noord-Nederland hebben 60 covid-19-patiënten overgenomen van buiten de regio. Het is niet bekend hoeveel van deze mensen in een Drents ziekenhuizen opgenomen zijn.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 21-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 455 (+10) 2 1 Assen 1319 (+17) 29 (+2) 9 Borger-Odoorn 595 (+17) 11 9 Coevorden 870 (+20) 26 8 Emmen 3099 (+65) 62 33 Hoogeveen 1567 (+42) 37 16 Meppel 729 (+16) 14 5 Midden-Drenthe 671 (+14) 12 3 Noordenveld 414 (+9) 10 16 (+1) Tynaarlo 527 (+10) 13 12 Westerveld 302 (+2) 10 5 De Wolden 591 (+14) 18 6 Onbekend 19 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari dit jaar uit in Drenthe:

Meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen

Bij het RIVM 11.212 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 1.834 minder dan gisteren. Het aantal ligt onder het gemiddelde van afgelopen week, toen er dagelijks gemiddeld 11.308 positieve tests bijkwamen. Ook werd melding gemaakt van 31 overleden covid-patiënten.

In de Nederlandse ziekenhuizen is de bezetting verder toegenomen. In totaal liggen er nu 2.162 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat aantal lag gisteren nog op 2.113 mensen. Er werden 205 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 13 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 37 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is 1 nieuwe opname meer dan gisteren.