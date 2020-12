Boete van 175.000 euro voor valsheid in geschrifte bij Rendo

Een adviseur van het bedrijf heeft een taakstraf van 97 uur en een boete van 17.500 euro geaccepteerd. Hij gaf volgens het OM leiding aan de valsheid in geschrifte.

Het gaat in de zaak om fraude bij netbeheerder Rendo in Meppel. Twee oud-bestuurders Richard W. uit Groningen en Stephan V. uit Meppel zijn in 2018 veroordeeld voor fraude omdat ze onterecht geld in eigen zakken hebben gestopt. Directeur Eddy Veenstra van Rendo gaf in mei van dit jaar aan dat de schade voor het bedrijf zo'n 30 miljoen euro is. De twee oud-bestuurders zijn overigens in hoger beroep gegaan.

Valsheid in geschrifte

De MBCF en een adviseur van het bedrijf hebben volgens het OM valsheid in geschrifte gepleegd in de periode van 2008 tot 2010. Zij adviseerden bij een deel van de financiering van een nieuwe centrale. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat het bedrijf en de adviseur valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij het verstrekken van een lening van 4,5 miljoen euro. Volgens het OM is er een brief geschreven waarin wordt opschreven waarom de lening nodig is, maar is niet duidelijk genoeg vermeld dat een derde van die lening bedoeld was om bestuurders uit te betalen.

Uit onderzoek blijkt ook dat op de brief een valse datum staat. De MBCF en de adviseur wisten volgens het OM toen de brief werd opgesteld dat twee bestuursleden een persoonlijk belang hadden in de centrale in Steenwijk en dat de lening voor een deel gebruikt werd om hen te betalen. Het OM vindt dat zij het privébelang moesten melden.

Doordat het bedrijf en de adviseur akkoord zijn gegaan met de schikking van het OM hoeven zij zich niet voor de rechter te verantwoorden.