'Vraag naar streekproducten door corona verdubbeld'

Stineke Oudekerk komt al een paar jaar bij Smilande. "Waarom ik hier kom? Omdat de producten lekkerder zijn, er meer keuze is in biologische producten en het is een eerlijker product. Ik snap wel dat ze het twee keer zo druk hebben als normaal. Het is in de supermarkt hartstikke druk. Hier is het goed te overzien. Het is niet zo groot, maar als het te druk is kun je buiten even wachten in de overdekte tent tot het wat rustiger is."

"Als je ziet hoeveel vrachtwagens er stilstaan in Engeland; dat is niet de goede manier om de producten over de aarde te verdelen, lijkt me. Het is niet verstandig. De kwaliteit hier is goed en alles is onverpakt. Ik ben er erg enthousiast over", zegt vaste klant Frank Dresscher.

Biologische slagerij De Woeste Grond in Sellingen heeft vanwege een brand twee jaar geleden even geen fysieke winkel. Maar online draait de natuurslager een topomzet. Vandaag is de laatste dag dat mensen een bestelling kunnen plaatsen en dan gaat tot begin januari de stekker eruit.

"De bezorgdiensten hebben nu twee dagen de tijd om de pakketten op tijd bij de mensen te krijgen. We willen het risico niet nemen dat ze niet aankomen", zegt eigenaar Léon Stam. Het vlees wordt verpakt in droog ijs met een temperatuur van -80 graden celcius. Volgens Stam blijft het op die manier wel zes dagen koud.

Luxe producten

Het is aanpoten, deze dagen. "Kerst is altijd druk, maar we zien nu wel een verdubbeling. Corona helpt mee, want mensen bestellen online en gaan niet meer op pad. Wij versturen door heel Nederland en België en dat is inmiddels wel ontdekt."

De voorkeur van klanten gaat uit naar luxe vleessoorten. "Mensen kunnen niet naar het restaurant, dus bestellen ze luxe dingen thuis. Normaal bestellen ze bijvoorbeeld carpaccio in een restaurant. Nu maken wij dat en hoeven ze het alleen nog maar op het bord te doen. Verder zijn biefstuk, entrecote, ribeye, hazenbiefstuk en kalkoen populair", aldus Stam.

In februari is de heropening van de fysieke winkel van de Woeste Grond in Sellingen.