Code zwart op de loer bij WZA: 'Dan moeten we kiezen wie wel, wie niet'

Om de situatie in het ziekenhuis onder controle te kunnen houden, doet het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) een dringende oproep alle Drenten. "Houd je aan de richtlijnen. We zitten echt aan het plafond."

Het ziekenhuis zag het aantal coronapatiënten de afgelopen periode toenemen, waardoor er maximaal opgeschaald moet worden op het gebied van covidzorg en dat heeft grote gevolgen. Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk: "Wij schalen met ingang van morgen maximaal op als het om covidzorg gaat. Dat betekent tegelijkertijd dat we de reguliere zorg volledig afschalen. Er blijven twee operatiekamers open voor spoed en semi-spoed, voor de verloskunde en de oncologie en dat is het ook wel."

Geen beddengarantie

Van der Wijk hamert op het feit dat ze aan hun taks zitten en dat de situatie nijpender is dan in het voorjaar: "Het aantal besmettingen ligt simpelweg veel hoger. Afgelopen week zie je het aantal ook weer fors opgelopen. Daarbij liggen er bij ons ook patiënten uit de rest van het land, dat zijn zogenoemde langeliggers. Zij kunnen niet zomaar teruggebracht worden." Tel daarbij het oplopende aantal besmettingen uit de regio op en er blijft weinig plek over in het ziekenhuis in Assen.

"Als het aantal besmettingen blijft oplopen, dan kunnen wij geen ziekenhuisbed garanderen voor iemand die er onverhoopt eentje nodig is", verklaart Van der Wijk bezorgd.

Zorgkwaliteit in geding

Normaal gesproken werkt een verpleegkundige met één patiënt op de intensive care. Dat zijn er momenteel al drie. Dat komt onder meer door capriolen als Black Friday en de drukte vlak voordat de nieuwe lockdown haar intrede maakte: "Het is allemaal niet heel verstandig om dan met z'n allen naar de winkel te gaan." De druk op de medewerkers en op de kwaliteit van de zorg is hoger dan ooit: "Ik vind het zwaar voor iedereen hier en had gehoopt dat ze een iets rustiger Kerst zouden beleven."

Code zwart en Italiaanse praktijken

Van der Wijk maakt zich ernstige zorgen: "Als de situatie aanhoudt, komen we in code zwart terecht. Dat betekent dat we in allerlei scenario's terechtkomen die we eigenlijk niet willen." Daarbij kunnen Italiaanse praktijken niet uitgesloten worden: "Het zou zomaar kunnen dat we dan bij de deur moeten kiezen wie we wel en wie we niet binnenlaten." Een situatie als in Italië dus waarbij mensen in tenten voor het ziekenhuis stonden te wachten op een behandeling. "In een beschaafde samenleving als het onze zouden we dat niet moeten willen", verklaart de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis in Assen, "Houd je aan de regels!"

